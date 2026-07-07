E.ON Energie Deutschland GmbH

Kunden wählen E.ON Solar zum Branchensieger im Ranking "Deutschlands Beste - Rund ums Haus" von FOCUS MONEY und ServiceValue

München (ots)

Im aktuellen Ranking "Deutschlands Beste - Rund ums Haus" von FOCUS MONEY und ServiceValue erreicht E.ON Solar zum zweiten Mal in Folge den 1. Platz in der Kategorie "Photovoltaik/Solar" mit der Bewertung "sehr gut". Grundlage der Auszeichnung sind mehr als 152.000 Verbraucherurteile, mit denen Kundinnen und Kunden den Photovoltaik-Bereich von E.ON Energie Deutschland zum besten Solaranlagen-Anbieter Deutschlands wählten.

Martin Endress, der das Kundengeschäft in der Geschäftsführung von E.ON Deutschland verantwortet, sagt zur Spitzenplatzierung: "Diese Auszeichnung ist für uns ein starkes Zeichen des Vertrauens unserer Kundinnen und Kunden. Sie bestärkt uns in unserem hohen Qualitätsanspruch, der auf unserer langjährigen Solar-Erfahrung basiert. Gemeinsam mit unserer Kundschaft bringen wir die Energiewende voran: mit Solaranlagen, Elektroauto-Ladestationen, Wärmepumpen - und smarten Services wie E.ON Home Comfort, mit denen die Kundinnen und Kunden bequem ihre Stromkosten senken können."

E.ON bietet deutschlandweit Solaranlagen mit Batteriespeichern und smarten Services zum Stromkostensparen an

E.ON Energie Deutschland bietet Hauseigentümerinnen und Hauseigentümern bundesweit Photovoltaikanlagen sowie passende Batteriespeicher fürs Eigenheim an, zusammen mit den Solar-Töchtern E.ON Home Deutschland (ehemals Klarsolar), E.ON Home Service, GT-Solar, Solarbauer Borowski, HSL Solar und Mehr Ampere. Intelligente Energiemanagementsysteme, die Stromverbrauch sowie Solarstromeinspeisung optimieren und so die Stromrechnung senken können, werden standardmäßig mit eingebaut oder können bei Kompatibilität auf Wunsch nachgerüstet werden - auch für Photovoltaikanlagen, die nicht von E.ON stammen. Das Energiemanagementsystem E.ON Home Energiemanager kann Solarspeicher, Ladestation und Wärmepumpe sowie zusätzlich den smarten Service E.ON Home Comfort zu einem von vielen E.ON Festpreistarifen* einbinden. Dadurch kann ein Vier-Personen-Haushalt im Einfamilienhaus seine Stromrechnung um bis zu 990 Euro senken, durch Solarstromoptimierung und Boni**.

Studie zeigt Verbraucher-Erfahrungen mit über 1.500 Unternehmen in mehr als 100 Branchen

Für die Untersuchung "Deutschlands Beste - Rund ums Haus" im Auftrag von FOCUS MONEY hat das Kölner Analyse- und Beratungshaus ServiceValue Kundinnen und Kunden nach ihrer Gesamtzufriedenheit mit Anbietern rund ums Haus befragt. Gegenstand der Studie sind mehr als 1.500 Unternehmen aus über 100 Branchen rund um das Thema "Haus und Garten". Die Befragten gaben ihre Bewertungen auf Basis eigener Erfahrungen und Erlebnisse mit den Firmen in den vergangenen 36 Monaten ab.

Zu den Ergebnissen: https://servicevalue.de/rankings/photovoltaik-solar/

* Der Großteil der E.ON Stromtarife ist mit E.ON Home Comfort kombinierbar, Ausnahmen davon sind Heizstromtarife, Grundversorgung, Ersatzversorgung, dynamische Tarife, E.ON Home & Drive Tarife.

** Max. Ersparnis besteht aus Comfort- und Anschluss-Boni von bis zu 420 EUR pro Jahr (Boni gelten für 24 Monate nach Erstkonnektierung der Energielösungen mit der E.ON Home Box), Ersparnis durch optimierte Solarstrom-Nutzung und pauschale Reduktion der Netznutzungsentgelte bei Erfüllung der Voraussetzungen gem. § 14a EnWG.

Berechnung/Methodik: In der Berechnung für die Kostenreduktion mit E.ON Home Comfort optimiert der E.ON Home Energiemanager (Anschaffungskosten in Verbindung mit E.ON Home Comfort: 1 Euro) die Sonnenstromnutzung und -einspeisung der durchschnittlich großen Solaranlage von 10 kWp und verlegt den Netzstrombezug durch den 7,7 kWh-großen Solarspeicher, die 5 kW starke Wärmepumpe und das E-Auto mit einem Akku von 70 kWh priorisiert in Zeiten mit geringerer Stromnachfrage. Die Einspeisevergütung für die Solaranlage beträgt 7,86 Cent/kWh. Die jährlich gefahrenen Kilometer entsprechen der Jahresfahrleistung eines Pkw in Deutschland gemäß Kraftfahrtbundesamt (12.309 km, Stand 2024). Das Elektroauto ist an drei Tagen der Woche ganztags unterwegs (8 Uhr bis 18 Uhr). Für den jährlichen Haushaltsstromverbrauch (ohne Energieverbrauch von E-Auto und Wärmepumpe bzw. Beladen Batteriespeicher) wurden im Drei-Personen-Haushalt rund 3.600 kWh und im Vier-Personen-Haushalt 4.000 kWh im Einfamilienhaus angesetzt, das Energieeffizienzklasse B hat und eine Wohnfläche von 150 qm. Im Drei- sowie im Vier-Personen-Haushalt arbeitet eine Person im Homeoffice, die zweite an zwei Tagen pro Woche von zu Hause und an drei Tagen im Büro. Hinzu kommen ein bzw. zwei Schulkinder. Für den Festpreis-Stromtarif sind beispielhaft 32 Cent pro kWh angenommen.

Erreichung der kompletten Boni setzt Kompatibilität der Energielösungen mit der E.ON Home Box, das Nutzen des Smart Modus in der E.ON Home App für die Einhaltung der Bonusbedingungen je Energielösung, einen Smart Meter für die Verschiebung der Verbräuche zugunsten der Stromnetzauslastung und einen E.ON Stromtarif voraus. Der Erhalt des E-Auto Comfort Bonus ist neben der Kompatibilität der Wallbox mit der E.ON Home Box auch über eine direkte Kompatibilität des E-Autos mit der E.ON Home App möglich.

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