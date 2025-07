E.ON Energie Deutschland GmbH

TÜV SÜD Zertifizierung: E.ON ist Energiewende-Unternehmen

Als größter Energieversorger Deutschlands geht E.ON Energie Deutschland in der Energiewende voran und übernimmt Verantwortung. Das bestätigt nun auch der TÜV SÜD: E.ON Energie Deutschland hat die anspruchsvolle Zertifizierung als Energiewende-Unternehmen erworben. Grundlage ist ein umfassendes Audit, das insbesondere die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien, die Reduktion des Energieverbrauchs und Maßnahmen zur Flexibilisierung in den Fokus nimmt. Das Ergebnis macht deutlich: E.ON trägt als Wegbereiter der Energiewende im überdurchschnittlichen Maße zur Transformation des Energiesystems bei.

E.ON überzeugt mit grünem Strommix und kundennahen Energielösungen

Als Energiepartner für mehr als 14 Millionen Kundinnen und Kunden in ganz Deutschland spielt der Strommix eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung des Gesellschaftsprojekts Energiewende. Hier übertrifft E.ON in der Bewertung durch den TÜV SÜD die Anforderungen deutlich: Im Vergleich mit dem deutschlandweiten Strommix punktet der Strom von E.ON mit einem überdurchschnittlichen Anteil an Erneuerbaren Energien und deutlich geringeren CO2-Emissionen. Darüber hinaus wurden auch die Lösungen für Elektromobilität und Wärmepumpen sowie die Entwicklung und Umsetzung von Flexibilitätslösungen im Audit positiv bewertet.

Strategischer Kurs für eine nachhaltige Energiezukunft

Die Zertifizierung als Energiewende-Unternehmen geht dabei über das Produktportfolio hinaus und nimmt auch die Unternehmensstrategie insgesamt in den Fokus. E.ON verfolgt klare Entwicklungsziele, um den Anteil erneuerbarer Energien zu erhöhen, den Energieverbrauch zu reduzieren und das Energiesystem zu flexibilisieren. Sie sind über die Nachhaltigkeitsstrategie fest in der Unternehmenspolitik verankert. Damit sind die Weichen auch für die Weiterentwicklung in den kommenden Jahren gestellt - hin zu einer klimaverträglichen, ressourcenschonenden und zukunftsfähigen Energieversorgung.

