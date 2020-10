E.ON Energie Deutschland GmbH

Das erste von 62 in NRW: Offizielle Neueröffnung des E.ON Kundencenters in Essen

Bild-Infos

Download

Essen (ots)

Der Energieanbieter E.ON hat am Freitag, 9. Oktober 2020, offiziell sein Kundencenter in der I. Dellbrügge 7 in Essen neu eröffnet. Die symbolische Einweihung übernahmen Wolfgang Noetel, Geschäftsführer der E.ON Energie Deutschland und verantwortlich für Privatkunden und Service, sowie der Essener Oberbürgermeister Thomas Kufen. Zu Gast war auch Katherina Reiche, Vorstandsvorsitzende der Westenergie AG.

Das Essener Kundencenter ist die erste von insgesamt 62 stationären E.ON Filialen, die in den kommenden Wochen in ganz NRW neueröffnen werden. Darüber hinaus kommen weitere wechselnde Standorte hinzu, die über Servicemobile bedient werden.

Den Kunden exzellenten Service bieten - auch vor Ort

"Unseren Kunden exzellenten Service zu bieten, ist für uns besonders wichtig", sagte E.ON Geschäftsführer Wolfgang Noetel am Freitagmittag bei der Eröffnungsveranstaltung. "Wir möchten ihnen über alle Plattformen und Kommunikationswege hinweg die Möglichkeit geben, mit uns in Kontakt zu treten - digital, postalisch, telefonisch und auch persönlich vor Ort. Deshalb freue ich mich sehr, heute das neue E.ON Kundencenter in Essen offiziell zu eröffnen. Dieser Standort hat für uns als Unternehmen mit Hauptsitz in Essen natürlich eine ganz besondere Bedeutung."

Der Essener Oberbürgermeister Thomas Kufen zur Eröffnung: "Ich freue mich sehr, dass E.ON mit dem neu gestalteten Kundencenter in Essen so sichtbar präsent ist. Für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt ist es ein hilfreiches Angebot, wenn sie als Kunden eines Unternehmens eine zentral erreichbare, persönliche Anlaufstelle haben. Letztlich lebt eine Stadt natürlich auch von der Präsenz der Unternehmen vor Ort."

An fünf Tagen der Woche geöffnet

Das Kundencenter befindet sich in der I. Dellbrügge 7, 45127 Essen. Der Standort ist geöffnet Montag bis Donnerstag von 9 bis 13 und 14 bis 16 Uhr sowie freitags von 9 bis 13 Uhr. E.ON rechnet mit mehreren tausend Besuchern pro Jahr für das Essener Kundencenter.

Pressekontakt:

E.ON Energie Deutschland GmbH

Arnulfstraße 203

80634 München

www.eon.de



Pressekontakt:

Arne Schleef

arne.schleef@eon.com

Original-Content von: E.ON Energie Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell