RHÖN-KLINIKUM AG

Neue Kooperation stärkt Lungenmedizin in Hessen

Bild-Infos

Download

Marburg (ots)

Die Klinik für Pneumologie, Intensiv- und Schlafmedizin des Universitätsklinikums Marburg (UKGM) und die Lungenfachklinik Immenhausen (G-BA Lungenzentrum, Hessen) intensivieren ihre Zusammenarbeit. Eine neue Kooperationsvereinbarung bündelt die Expertise beider Häuser, um die Versorgung von Patientinnen und Patienten mit pneumologischen Erkrankungen in Hessen gezielt weiterzuentwickeln.

Dazu Prof. Dr. Gernot Rohde, Direktor der Klinik für Pneumologie, Intensiv- und Schlafmedizin am Universitätsklinikum Gießen und Marburg, Standort Marburg, "Die enge Zusammenarbeit zwischen der Universitätsmedizin und einem spezialisierten Lungenzentrum schafft mehr als die Summe ihrer einzelnen Kompetenzen: Sie verbindet Spitzenforschung, hochspezialisierte Patientenversorgung und regionale Verantwortung zu einem starken medizinischen Netzwerk. Gerade in der Pneumologie entstehen Innovationen dann, wenn akademische Exzellenz und klinische Erfahrung Hand in Hand arbeiten - zum Nutzen der Patientinnen und Patienten sowie zur nachhaltigen Stärkung der Gesundheitsversorgung in der gesamten Region." Prof. Dr. Stefan Andreas, Ärztlicher Leiter Lungenfachklinik Immenhausen, ergänzt: "Die Kooperation zwischen einer renommierten universitären Pneumologie und einem der wenigen ausgezeichneten G-BA Lungenzentren ist wegweisend."

Medizinische Schwerpunkte

Im Mittelpunkt der Vereinbarung stehen mehrere klinische Schwerpunkte. In der interventionellen Diagnostik arbeiten beide Häuser künftig bei der navigationsgestützten Bronchoskopie zusammen - einem modernen Verfahren, das die präzise Gewebeentnahme auch aus schwer zugänglichen Bereichen der Lunge ermöglicht und damit die Diagnose von Lungentumoren verbessert. Nach interdisziplinärer Besprechung im Tumorboard lässt sich so erfolgreich ein thoraxchirurgischer Eingriff durchführen. Bei seltenen Lungenerkrankungen, insbesondere der zystischen Fibrose, soll eine gemeinsame, kontinuierliche Betreuung der betroffenen Patientinnen und Patienten sichergestellt werden, die eine enge Abstimmung zwischen spezialisierter Klinik und Universitätsmedizin erfordert. Im Bereich der Infektionskrankheiten ist der Ausbau der Tuberkulose-Labordiagnostik vorgesehen, um Nachweisverfahren und die regionale Versorgungskapazität weiter zu stärken. Darüber hinaus ist geplant, die Kooperation künftig auch auf den Bereich der Infektionsdiagnostik auszuweiten. Prof. Dr. med. Isabelle Bekeredjian-Ding, Direktorin des Institutes für Medizinische Mikrobiologie und Krankenhaushygiene am UKGM, hat hieran ausdrückliches Interesse bekundet. Die konkrete Ausgestaltung befindet sich in Vorbereitung.

Schließlich ist die gemeinsame Einbindung in ein molekulares Tumorboard geplant, in dem spezialisierte Fachleute aus Medizin, Pathologie und Molekularbiologie individuelle Therapieentscheidungen bei Krebserkrankungen auf Basis modernster molekulargenetischer Befunde treffen.

Forschung, Lehre und Stiftungsprofessur

Die Kooperation erstreckt sich auch auf Forschung und Lehre. Als akademisches Lehrkrankenhaus der Philipps-Universität Marburg beteiligt sich die Lungenfachklinik Immenhausen an der Ausbildung von Medizinstudierenden, unter anderem im Praktischen Jahr. Gemeinsame wissenschaftliche Projekte sind in den Bereichen chronische Atemwegserkrankungen, Raucherentwöhnung, Lungenkrebs-Screening mittels CT, interventionelle Bronchoskopie und seltene Lungenerkrankungen geplant. Damit soll die Partnerschaft nicht nur die Versorgung stärken, sondern auch die pneumologische Forschung in der Region voranbringen und den ärztlichen Nachwuchs fördern.

Eng damit verknüpft ist das gemeinsame Ziel, die bestehende APL-Professur von Prof. Dr. Stefan Andreas zu einer Stiftungsprofessur für Pneumologie an der Philipps-Universität Marburg weiterzuentwickeln. Sie soll die wissenschaftliche Zusammenarbeit langfristig strukturell verankern.

Gemeinsames Steuerungsgremium

Zur Koordination der Kooperation wird ein gemeinsames Gremium eingerichtet, das laufende Projekte begleitet, die Zusammenarbeit evaluiert und neue Vorhaben vorbereitet. Die Vereinbarung gilt zunächst für fünf Jahre.

Informationen zu den Kliniken:

Die Klinik für Pneumologie, Intensiv- und Schlafmedizin am Universitätsklinikum Gießen und Marburg, Standort Marburg, ist auf die Diagnose und Behandlung des gesamten Spektrums von Lungenerkrankungen spezialisiert. Zu den Schwerpunkten zählen unter anderem COPD, Asthma, Bronchiektasen, infektiöse Lungenerkranungen, Lungentumoren sowie schlafbezogene Atmungsstörungen. Ergänzt wird das Leistungsangebot durch eine eigene interdisziplinäre Intensivstation, ein Lungenfunktionslabor, ein bronchoskopisches Kompetenzzentrum der Maximalversorgung sowie ein Schlafmedizinisches Exzellenzzentrum.

Die Lungenfachklinik Immenhausen ist das einzige vom Land Hessen anerkannte G-BA Lungenzentrum (G-BA: Gemeinsamer Bundesausschuss). Die Klinik nahe Kassel behandelt jährlich etwa 3.800 stationäre und 8.000 ambulante Patient*innen als pneumologischer Maximalversorger. Durch die Expertise des medizinischen und pflegerischen Teams in Kombination mit dem Neubau, der modernen apparativen Ausstattung sowie dem Engagement in Ausbildung, Lehre und Forschung wird den Patient*innen eine exzellente Versorgung geboten.

Das Universitätsklinikum Gießen und Marburg (UKGM) mit seinen 86 Kliniken und Instituten an den beiden Standorten Gießen und Marburg ist das drittgrößte Universitätsklinikum Deutschlands. Seit Februar 2006 trägt die RHÖN-KLINIKUM AG zu 95 Prozent die Verantwortung als Betreiber dieses privatisierten Universitätsklinikums. www.ukgm.de

Original-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuell