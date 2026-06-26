RHÖN-KLINIKUM AG

Hochkomplexer Aorteneingriff am RHÖN-Klinikum Frankfurt (Oder)

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Frankfurt (Oder) (ots)

Offene Notfalloperation bei rupturiertem Aneurysma durchgeführt

Eingriff zählt zu den anspruchsvollsten Verfahren der Gefäßchirurgie

Die Klinik für Gefäßchirurgie am RHÖN-Klinikum Frankfurt (Oder) hat eine offene Notfalloperation bei einem bis an das Zwerchfell reichend rupturierten (geplatzten) Aneurysma der Bauchhauptschlagader durchgeführt. Der Eingriff zählt zu den anspruchsvollsten Verfahren der Gefäßchirurgie und wird in Brandenburg und Berlin nur an wenigen spezialisierten Zentren vorgenommen.

Bei der 62-jährigen Patientin bestand eine lebensbedrohliche Erweiterung der Hauptschlagader, die sich von der Bauchhöhle bis in Höhe des Zwerchfells ausdehnte.

"Es begann mit Rückenschmerzen in der Lendenwirbelsäule, die immer stärker wurden und sich in die Flanken ausbreiteten. Ich konnte weder sitzen noch schlafen. Aufgrund dieser unerträglichen Schmerzen bin ich schließlich in die Notaufnahme gegangen", berichtet die Patientin Heike Schwedler aus Frankfurt (Oder).

Die ersten Untersuchungen in der Notaufnahme des Klinikums ergaben ein akutes Schockgeschehen infolge der Ruptur. Die Patientin war nicht verlegungsfähig.

"Es bestand akute Lebensgefahr. Unser Team der Gefäßchirurgie entschied sich deshalb sofort für eine offene operative Versorgung", erklärt Chefarzt Dr. med. Frank Wittstock.

Der mehrstündige Eingriff verlangte höchste Präzision. Zeitweise mussten die Darm- und Nierenarterien abgeklemmt, anschließend rekonstruiert und wieder angeschlossen werden, um die Durchblutung der Organe sicherzustellen. Dabei arbeiteten Gefäßchirurgie, Anästhesie und Intensivmedizin eng zusammen. Die Operation verlief erfolgreich und die Patientin konnte nach dem Eingriff bereits wieder nach Hause entlassen werden.

"Dieser Eingriff zeigt, dass auch hochkomplexe gefäßchirurgische Notfälle in unserer Klinik auf höchstem Niveau versorgt werden können", sagt der Chefarzt.

Gemeinsam mit dem leitenden Oberarzt Damian Hartmann behandelt die Klinik für Gefäßchirurgie zudem komplexe Erkrankungen der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit. Zum Leistungsspektrum gehören aufwendige Bypassoperationen sowie spezialisierte Verfahren zur Wiederherstellung der Durchblutung der Beine.

Das Klinikum Frankfurt (Oder), einer von fünf Standorten der RHÖN-KLINIKUM AG, ist eine hochmoderne medizinische Einrichtung in Brandenburg mit einem überregionalen Versorgungsauftrag. Das engagierte Team aus exzellent ausgebildeten Ärzten, Pflegekräften und Fachpersonal bietet ein breites, hoch spezialisiertes Untersuchungs- und Behandlungsspektrum. Schwerpunkte sind neben der Orthopädie u.a.auch Gefäßerkrankungen des Gehirns, Tumorerkrankungen, Verletzungen und Verletzungsfolgen sowie Hochrisikoschwangerschaften und -geburten. Das Klinikum arbeitet interdisziplinär und ist als Akademisches Lehrkrankenhaus der Charité-Universitätsmedizin Berlin zertifiziert. www.klinikumffo.de

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