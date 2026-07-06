RHÖN-KLINIKUM AG

Neue DGK-Zertifizierung stärkt kardioonkologische Versorgung im MVZ Bad Neustadt

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Bad Neustadt a. d. Saale (ots)

Praxis für Kardiologie erweitert mit der Zusatzqualifikation "Onkologische Kardiologie" das ambulante Versorgungsangebot für Krebspatientinnen und -patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen und therapiebedingten kardialen Risiken am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt.

Mit der neu erworbenen Zusatzqualifikation "Onkologische Kardiologie" der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (DGK) baut das MVZ Bad Neustadt seine spezialisierte Versorgung für Krebspatientinnen und -patienten mit kardiovaskulären Risiken aus. Die Qualifikation von Goran Trajkovski, Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie sowie Ärztlicher Leiter des MVZ, ergänzt die interdisziplinären Strukturen am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt um einen weiteren Schwerpunkt.

Die Kardioonkologie gewinnt in der Behandlung von Tumorpatientinnen und -patienten zunehmend an Bedeutung. Fortschritte in der Krebsbehandlung - etwa durch Chemotherapien, Immuntherapien und zielgerichtete Verfahren - verbessern die Prognosen vieler Patientinnen und Patienten deutlich. Gleichzeitig können diese Therapien das Herz-Kreislauf-System belasten und kardiovaskuläre Nebenwirkungen verursachen. Eine frühzeitige kardiologische Mitbetreuung hilft, Risiken rechtzeitig zu erkennen und onkologische Behandlungen sicher fortzuführen.

Bereits seit mehreren Jahren arbeitet die Praxis für Kardiologie im MVZ Bad Neustadt eng mit onkologischen Partnern in der Region zusammen, unter anderem in Meiningen und Schweinfurt sowie innerhalb der bestehenden Versorgungsstrukturen am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt. Mit der neuen Qualifikation werden strukturierte kardiologische Einschätzungen vor Beginn einer Krebstherapie sowie die Begleitung während und nach der Behandlung stärker in die Zusammenarbeit integriert. Ziel ist es, Komplikationen möglichst zu vermeiden und die Therapie der Krebserkrankung sicher zu unterstützen.

"In der onkologischen Therapie sind medizinische Entscheidungen häufig zeitkritisch. Eine kurzfristige kardiologische Einschätzung kann entscheidend sein, um Behandlungen sicher fortzuführen und Risiken frühzeitig zu erkennen", erläutert Goran Trajkovski. "Die enge Zusammenarbeit von Onkologie und Kardiologie trägt wesentlich dazu bei, die Therapiesicherheit zu erhöhen und die Versorgung der Patientinnen und Patienten weiter zu verbessern."

Die kardioonkologische Betreuung umfasst auch die Nachsorge. Durch die enge ambulante Anbindung können Behandlungsverläufe besser koordiniert und Komplikationen früh erkannt werden. Stationäre Aufenthalte lassen sich so bei vielen Patientinnen und Patienten vermeiden.

Ergänzend dazu verfügt das MVZ über die erneut zertifizierte DGK-Zusatzqualifikation "Herzinsuffizienz". Sie unterstreicht die enge Verbindung zwischen Herzschwäche, moderner kardialer Funktionsdiagnostik und den möglichen Auswirkungen onkologischer Therapien auf das Herz.

"Eine leistungsfähige ambulante Kardiologie gehört fest zu unserem Versorgungskonzept am Campus Bad Neustadt", sagt Prof. Dr. Sebastian Kerber, Chefarzt der Klinik für Kardiologie I und Ärztlicher Direktor am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt. "Die neue Zusatzqualifikation in der Kardioonkologie ergänzt das spezialisierte ambulante Angebot und ermöglicht Patientinnen und Patienten in der Region eine noch gezieltere Begleitung während und nach einer Krebstherapie."

Über das MVZ und die Praxis für Kardiologie

Im MVZ am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt werden Patientinnen und Patienten von einem Team erfahrener Fachärzte versorgt, die eng im Sinne des Campus-Konzeptes zusammenarbeiten. Die direkte Anbindung an die stationären Kliniken ermöglicht kurze Wege und eine enge Verzahnung ambulanter und stationärer Behandlung. Die Praxis für Kardiologie bietet das gesamte Spektrum der Diagnostik und Therapie von Herz- und Gefäßerkrankungen. Dazu gehören unter anderem die Nachsorge nach Herz- und Gefäßoperationen, Schrittmacherkontrollen, die Behandlung von Bluthochdruck sowie die Versorgung bei Herzklappenerkrankungen, Herzrhythmusstörungen und Herzinsuffizienz. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der kardiovaskulären Prävention.

Ausblick: Kardio-Intermezzo Nr. 8

Am 27. und 28. November 2026 findet in der Stadthalle Bad Neustadt das 8. Kardio-Intermezzo statt. Die Veranstaltung der Klinik für Kardiologie und der Klinik für Kardiochirurgie widmet sich aktuellen klinischen und wissenschaftlichen Entwicklungen der kardiovaskulären Medizin sowie dem fachlichen Austausch. Das Programm und weitere Informationen sind unter www.kardio-intermezzo.de verfügbar.

Der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt, einer von fünf Standorten der RHÖN-KLINIKUM AG, steht für eine sektorenübergreifende medizinische Versorgung im ländlichen Raum. Auf einem Klinikgelände verzahnt der Campus ambulante und stationäre Angebote mit einer Vielzahl medizinischer Service- und Vorsorgeleistungen, die bisher räumlich getrennt waren: niedergelassene Fachärzte, Kliniken unterschiedlicher Fachdisziplinen wie Herzmedizin, orthopädischer Chirurgie oder auch Neurologie arbeiten Hand in Hand mit der Pflege und der Rehabilitation zusammen. Die digitale Vernetzung aller am Behandlungsprozess beteiligten Akteure - mit innovativen IT-Lösungen und Kommunikationssystemen - ist dabei unverzichtbar. www.campus-nes.de

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