RHÖN-KLINIKUM AG

Neues Strahlentherapiesystem für schnellere und schonendere Behandlung

Bad Berka

Die Strahlentherapie des MVZ Zentralklinik Bad Berka GmbH erhält ein neues Strahlentherapiesystem. Der bisherige Linearbeschleuniger "Truebeam", der seit 2013 in Betrieb war, wird durch die neueste Generation mit verbesserter Technologie ersetzt. Mit der neuen HyperSight-Technologie ist die Bildgebung um mehr als 50 Prozent schneller, die Rekonstruktionszeiten werden von 90 auf 30 Sekunden verkürzt und durch die bessere Bildgebung wird ein höherer Kontrast ermöglicht.

Das neue HyperArc-System ist eine Technologie für die hochpräzise stereotaktische Bestrahlung, insbesondere für die Behandlung multipler Hirnmetastasen. HyperArc optimiert die Behandlungsplanung und -durchführung mit dynamischen Bewegungen des Strahlerkopfes und des Bestrahlungstisches. Ziel ist eine schnelle Behandlung mehrerer Zielgebiete, bei gleichzeitiger maximaler Schonung kritischer Organe.

"Wir investieren in unseren traditionellen Vorsprung in der Strahlentherapie in Thüringen und damit in eine modernere Behandlungsmöglichkeit für unsere Patienten. Durch das integrierte Patienten-Monitorsystem erhöhen wir die Patientensicherheit. Dabei geht es nicht nur um das Patientenidentifikationssystem, sondern auch um schonendere Behandlung durch eine verbesserte Lagekontrolle durch eine thermische und optische Oberflächenüberwachung ohne zusätzliche Strahlung. Damit sichern wir die nach neuesten Erkenntnissen optimale Therapie", erklärt Geschäftsführer Mario Schulter.

Im MVZ Zentralklinik Bad Berka werden Patienten mit nahezu allen Krebserkrankungen strahlentherapeutisch behandelt, u. a. als Primärtherapie, als Therapie vor und nach Operationen, als kombinierte Strahlen-Chemotherapie und als Therapieoption bei Metastasen.

Das Strahlentherapiesystem zur Krebsbehandlung kombiniert eine hochentwickelte Bildgebung, eine schnelle Dosisabgabe und ein Bewegungsmanagementsystem, um die Strahlung millimetergenau auf den Tumor auszurichten. Dadurch wird ermöglicht, dass gesundes Gewebe in der Nähe des Tumors besser geschützt werden kann. "Kürzere Behandlungszeiten, weniger Nebenwirkungen - für unsere Patienten sind Verbesserungen in der Therapie immer eine gute Nachricht. Die integrierten Bildgebungssysteme und die Atemsynchronisierung ermöglichen es, den Tumor besser zu visualisieren und auf Veränderungen im Bestrahlungsgebiet unmittelbar zu reagieren", so die Leitende Ärztin in der Strahlentherapie des MVZ Dr. med. Ines Schlöcker.

Die zum Verbund der RHÖN-KLINIKUM AG gehörende Zentralklinik Bad Berka zählt mit ihren 21 Fachkliniken und Fachabteilungen sowie ihrer über 120-jährigen Geschichte zu den großen Thüringer Kliniken. Jährlich werden hier rund 40.000 Patienten behandelt, 1.800 Mitarbeitende sind an der Klinik beschäftigt. www.zentralklinik.de

