Qualität und Netzwerk - Neurologie am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt erneut mehrfach ausgezeichnet

Bad Neustadt a.d. Saale

Die neurologischen Akutkliniken am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt stellten sich erneut anspruchsvollen Zertifizierungs-Verfahren und wurden für ihre hohen Qualitätsstandards auf der Stroke Unit (Schlaganfall-Einheit) und der neurologischen Intensivstation ausgezeichnet. Zudem wurde das Neurovaskuläre Netzwerk Unterfranken zertifiziert, dem der Campus als Gründungsmitglied angehört.

"Die neurologischen Kliniken am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt bilden eines der bundesweit größten Zentren für integrierte neurologische Medizin und bieten eine hochwertige Versorgung für Patienten mit akuten und chronischen neurologischen Erkrankungen - von der Akut- und Intensivneurologie bis in alle Formen der Rehabilitation", sagt Hannah Gilles, Geschäftsführende Direktorin am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt und freut sich mit den Teams über die erfolgreichen Zertifizierungen. In enger Zusammenarbeit mit den klinischen Nachbardisziplinen werden die Patienten auf höchstem Niveau und basierend auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen behandelt. Um diesem Anspruch gerecht zu werden und die Behandlungsqualität transparent zu machen, wird die entsprechende Expertise regelmäßig von unabhängigen Stellen geprüft und bestätigt.

Stroke Unit nun auch auf europäischer Ebene zertifiziert

Die Schlaganfall-Versorgung erfolgt am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt auf einer Spezialstation. Diese ist für die schnellst- und bestmögliche Diagnostik und Behandlung von Schlaganfällen ausgerüstet. Bereits im April 2025 wurde die Schlaganfall-Einheit am Campus von der Deutschen Schlaganfall-Gesellschaft (DSG) als "Überregionale Stroke Unit" zum wiederholten Mal bestätigt. Die übergeordnete europäische Institution, die European Stroke Organisation (ESO), schließt sich dieser Empfehlung nun an. Für die optimale Versorgung von Schlaganfall-Patienten wurde der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt nun zusätzlich mit der höchsten Zertifizierungsstufe im europäischen Raum bestätigt und erhielt im Dezember 2025 das Zertifikat als ESO Stroke Unit.

Rund 1.000 Schlaganfall-Patienten pro Jahr werden auf der Überregionalen Stroke Unit am Campus versorgt. "Die Folgen eines Schlaganfalls hängen unter anderem erheblich davon ab, wie schnell und professionell die Patienten behandelt werden", sagt Dr. Hassan Soda, Chefarzt der Klinik für Akutneurologie/Stroke Unit und neurologische Intensivmedizin. "Wir sind stolz darauf, dass wir die Zertifizierung nicht nur deutschlandweit durch die Deutsche Schlaganfall-Gesellschaft, sondern auch auf europäischer Ebene, durch die europäische Schlaganfallorganisation ESO, erlangt haben."

Beatmungsentwöhnung erfolgreich zertifiziert

Die Klinik für neurologische Frührehabilitation und neurologische Intensivmedizin und die Klinik für Akutneurologie/Stroke Unit und neurologische Intensivmedizin am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt wurde mit der neurologischen Intensivstation erfolgreich durch die Deutsche Gesellschaft für Neurorehabilitation e.V. (DGNR) in dem Zertifizierungsverfahren "Zentren für Beatmungsentwöhnung in der neurologisch-neurochirurgischen Frührehabilitation" (NNFR) zertifiziert. Mit dem in Kooperation mit dem TÜV Rheinland umgesetzten DGNR-Zertifizierungsverfahren sollen die Qualität der Zentren gefördert sowie die Einhaltung der für ein Weaning (Beatmungsentwöhnung) in der NNFR erforderlichen Standards in einem unabhängigen Zertifizierungsverfahren nachgewiesen und transparent nach außen dargelegt werden. Die Zertifizierung berücksichtigt dabei auch die strukturellen Besonderheiten der Einrichtung. Besonders positiv wurde von den Auditoren unter anderem die sehr hohe intensivmedizinische Fachkompetenz, die sehr gut gelebte Interdisziplinarität in allen Berufsgruppen und das Angebot einer speziellen Angehörigenberatung hervorgehoben.

"Neurologische Erkrankungen können bei schweren Verläufen zu einer intensivstationären Behandlung mit der Notwendigkeit einer künstlichen Beatmung führen. Der Weaning-Prozess schwerstgeschädigter Patienten ist anspruchsvoll und erfordert neben einer intensiv- und beatmungsmedizinischen Expertise vor allem auch die abgestimmte multiprofessionelle Behandlung", erklärt Dr. Volker Ziegler, Chefarzt der Klinik für neurologische Frührehabilitation und neurologische Intensivstation. "Durch die Bündelung breitgefächerter medizinischer, pflegerischer und therapeutischer Kompetenzen in Verbindung mit langjähriger Erfahrung ermöglichen wir unseren Patienten dabei die bestmögliche Betreuung. Dass wir die hohen Ansprüche für ein Qualitätszertifikat der Deutschen Gesellschaft für Neurorehabilitation erfüllen, freut uns und macht das gesamte Team sehr stolz", so Ziegler weiter.

Neurovaskuläres Netzwerk Unterfranken zertifiziert

Das im Februar 2023 gegründete Neurovaskuläre Netzwerk Unterfranken wurde vergangenes Jahr aufgrund seiner vielfältigen Aktivitäten und strukturierten Weiterentwicklung zertifiziert. Der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt ist Gründungsmitglied des Neurovaskulären Netzwerks Unterfranken. Die innovative, überregionale Versorgungsstruktur des Netzwerks stellt sicher, dass Patienten mit Schlaganfällen und komplexen Gefäßerkrankungen des Gehirns optimal betreut werden. Hierbei werden Patienten mit einem Schlaganfall oder einer komplexen Veränderung der hirnversorgenden Gefäße mittels etablierter Therapiekonzepte an spezialisierten Kliniken behandelt. Die erfolgte Zertifizierung belegt dessen hohe Qualitätsstandards. Dr. Hassan Soda lobt den Erfolg des gemeinsamen Netzwerks und die wertvolle interdisziplinäre Zusammenarbeit.

Die Zertifizierung ist eine gemeinsame Auszeichnung durch die Deutsche Schlaganfall-Gesellschaft, die Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie, die Deutsche Gesellschaft für Neuroradiologie und die Zertifizierungsgesellschaft LGA InterCert. Insgesamt zehn Kliniken in der Region beteiligen sich aktuell am Neurovaskuläre Netzwerk Unterfranken: das Klinikum Aschaffenburg-Alzenau, das Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim, der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt, das Helios-Klinikum Erlenbach, die Klinik Kitzinger Land, das Klinikum Main-Spessart Lohr, die Main-Klinik Ochsenfurt, das Leopoldina-Krankenhaus Schweinfurt, das Klinikum Würzburg Mitte und das Universitätsklinikum Würzburg (UKW).

Der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt, einer von fünf Standorten der RHÖN-KLINIKUM AG, steht für eine sektorenübergreifende medizinische Versorgung im ländlichen Raum. Auf einem Klinikgelände verzahnt der Campus ambulante und stationäre Angebote mit einer Vielzahl medizinischer Service- und Vorsorgeleistungen, die bisher räumlich getrennt waren: niedergelassene Fachärzte, Kliniken unterschiedlicher Fachdisziplinen wie Herzmedizin, orthopädischer Chirurgie oder auch Neurologie arbeiten Hand in Hand mit der Pflege und der Rehabilitation zusammen. Die digitale Vernetzung aller am Behandlungsprozess beteiligten Akteure - mit innovativen IT-Lösungen und Kommunikationssystemen - ist dabei unverzichtbar. www.campus-nes.de

