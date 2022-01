Huawei Technologies Deutschland GmbH

Huawei baut Nachwuchsprogramm DIGITAL SEEDS aus

Berlin (ots)

DIGITAL SEEDS, das Huawei-Nachwuchsprogramm für digitale Entdecker*innen, geht in die nächste Runde und wird erstmals auch in der Schweiz ausgeschrieben. Seit 2013 bietet DIGITAL SEEDS interessierten Studierenden aus Deutschland die Möglichkeit, zwei Wochen lang durch Chinas Hightech-Metropolen zu reisen, um Innovationen und digitale Anwendungen hautnah und vor Ort zu erleben. Der Austausch mit erfolgreichen Digitalpionieren ermöglicht einen tiefen Einblick in den Unternehmergeist und die Innovationstätigkeit der nächsten Tech-Generation.

Erstmals bietet das Programm gemeinsam mit dem Medienpartner Handelsblatt Media Group 200 Studierenden bereits während der Bewerbungsphase im Rahmen eines Ideationsprozesses umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten: In aufeinander aufbauenden Design Thinking-Workshops entwickeln die Studierenden gemeinsam im Team neue Ideen zu den Themen Mobilität, Nachhaltigkeit oder Metaverse. Anschließend werden Ideen in entwicklungsfähige und marktgerechte digitale Produkte und Geschäftsmodelle umgesetzt und im großen Finale einer hochkarätigen Jury mit Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Medien und Politik präsentiert.

Carsten Senz, Vice President Corporate Communications von Huawei Deutschland: "Wir motivieren mit DIGITAL SEEDS Studierende aus Deutschland und der Schweiz, die Themen Digitalisierung, Innovation und Entrepreneurship praktisch anzugehen, und möchten ihnen die notwendige Machermentalität mit auf den Weg geben. Anhand der relevanten Themen unserer Zeit wie Metaverse und Nachhaltigkeit soll Spaß an kreativen Prozessen und Mut zur Umsetzung weitergegeben werden. Hier sehen wir vor allem die Verbindung mit in Hochschulen erworbenem Wissen und praktischer Umsetzung als entscheidend an. Die Reise nach China mit dem Besuch spannender Unternehmen und Austausch mit Expert*innen vor Ort bereitet die jungen Menschen auf die Herausforderungen von Führungskräften im globalen Umfeld von heute und morgen vor."

Christian Sellmann, Mitglied der Geschäftsleitung der Handelsblatt Media Group, unterstreicht die Bedeutung des Nachwuchsprogramms: "Die DIGITAL SEEDS-Initiative lässt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf beeindruckende Weise an der dynamischen Innovationskraft Chinas in all ihren Facetten teilhaben. Wir freuen uns sehr, dieses Studierendenprogramm in diesem Jahr unterstützen zu dürfen."

Die besten 50 Studierenden reisen schließlich mit Huawei nach China. Auf dem Programm stehen dabei der Besuch von Start-ups, Tech-Konzernen, Innovation-Hubs, Thinktanks und Universitäten sowie ein "Ideathon"-Wochenende mit chinesischen Studierenden in Peking, bei dem die erworbenen Kenntnisse nochmals in einer neuen Umgebung getestet werden.

Alle Informationen zur Bewerbung finden Sie unter: https://www.huawei.com/de/deu/digitalseeds

