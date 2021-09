Huawei Technologies Deutschland GmbH

Huawei stellt intelligente Automobillösungen auf der IAA Mobility 2021 vor

München (ots)

Das globale Technologieunternehmen Huawei stellt europäischen OEMs und Verbraucher:innen auf der IAA Mobility in München seine intelligenten Automobillösungen vor.

"Die Automobilindustrie befindet sich derzeit an einem kritischen Punkt in ihrer Transformation hin zu einer vernetzten, autonomen, gemeinsam genutzten und elektrischen Mobilität (CASE). Informations- und Kommunikationstechnologien werden in diesem Prozess eine immer wichtigere Rolle spielen und von der Branche befördert", sagte Tang Ming, Vizepräsident der Huawei Intelligent Automotive Solutions Business Unit (IAS BU) in der Region Europa. "Basierend auf unseren bewährten Kompetenzen und unserer Erfahrung, die wir in mehr als 30 Jahren im IKT-Bereich entwickelt haben, hat Huawei innovative intelligente Automobillösungen und -komponenten entwickelt, um europäische OEMs bei der Entwicklung zukunftssicherer intelligenter Fahrzeuge zu unterstützen und Verbrauchern ein intelligentes, angenehmes und zuverlässiges Fahrerlebnis zu bieten."

Intelligentes Fahrerlebnis in allen Szenarien und unter allen Wetterbedingungen

Die umfassende Autonomous Driving Solution (ADS) von Huawei versorgt Privatfahrzeuge mit autonomen Fahrfunktionen. Fahrer:innen in der Stadt können nun in jedem Szenario, von einfach bis komplex, und unter allen Wetter- und Verkehrsbedingungen problemlos navigieren. Die Lösung gewährleistet ein konsistentes Fahrerlebnis und ermöglicht die Navigation von Parkplatz zu Parkplatz, von privaten Garagen bis hin zu Parkplätzen in Bürogebäuden.

HUAWEI ADS verfügt über die besten Full-Stack-Algorithmen, einen hochwertigen Datenspeicher, eine leistungsstarke Recheneinheit und fortschrittliche Sensoren. Ziel ist es, durch langfristige Investitionen das vollständig autonome Fahren zu erreichen und die Entwicklung intelligenter, vernetzter Fahrzeuge voranzutreiben.

Die Intelligente Cockpit-Lösung verbindet Menschen, Fahrzeuge und Häuser durch HarmonyOS-Automotive

Die intelligente Vernetzung der Welt wird bald vollständig erreicht sein. Mit einem einzigen Betriebssystem für jedes Gerät - sei es Haushaltsgerät, Steckdose oder Lampe - wird die Silobildung in der Kundenerfahrung abgebaut und Verbraucher:innen eine einheitlichere Nutzererfahrung geboten.

Das intelligente Cockpit von Huawei verbindet Menschen, Fahrzeuge und Häuser nahtlos miteinander und ermöglicht es Nutzer:innen, Geräte einfach über Apps im Auto zu bedienen. Mit einer Musik- oder Video-App können Nutzer:innen beispielsweise ihren Innenraum im Handumdrehen in ein mobiles Büro, ein privates Kino oder eine KTV-Box mit Stereoanlage, Bildschirm und Kameras im Auto verwandeln.

Darüber hinaus können Nutzer:innen ihre Haushaltsgeräte vom Auto aus fernsteuern. Wenn man zum Beispiel nicht weit von zu Hause entfernt ist, kann man mit dem Sprachassistenten den Home-Modus einschalten und die Klimaanlage auf eine optimale Temperatur einstellen, bevor man zu Hause ankommt.

AR-HUD bietet ein Super-Sichtfeld und sorgt für sicheres Fahren auf der ganzen Strecke

Als führendes Unternehmen auf dem Gebiet optischer Technologien setzt Huawei seine innovativen optischen Displaytechnologien ein, um ein hervorragendes visuelles Erlebnis in Fahrzeugen zu bieten.

Das AR-HUD (Augmented Reality Head Up Display) von Huawei bietet einen Sichtwinkel von bis zu 13° x 5° und deckt damit viele Fahrspuren gleichzeitig ab. Während der Fahrt verwandelt das AR-HUD eine gewöhnliche Windschutzscheibe in einen 70-Zoll-HD-Bildschirm, auf dem notwendige Fahrinformationen angezeigt werden. Fahrer:innen können damit durchgehend Informationen erhalten, beispielsweise über Instrumente oder die Navigation in einem Umkreis von 7,5 Metern, ohne den Blick von der Straße zu nehmen.

Das AR-HUD von Huawei trägt weiter dazu bei, die Aufmerksamkeit und Sicherheit von Fahrer:innen zu verbessern. Während Fahrten bei schlechtem Wetter nutzt das AR-HUD Sensoren und AR, um Informationen anzuzeigen und wichtige Hinweise auf Fußgänger, Fahrzeuge und Hindernisse zu geben, die mit bloßem Auge nur schwer zu erkennen sind.

Huaweis AR-HUD bietet darüber hinaus ein Full-HD Display mit einer Auflösung von bis zu 100 Pixel pro Grad (PPD). Dies ermöglicht Nutzer:innen ein intensives Spiel- und Videoerlebnis in ihren Fahrzeugen.

Des Weiteren verfügt das Huawei AR-HUD über ein einzigartiges optisches Design, das nicht nur Anti-Ghosting ermöglicht und Schwindelgefühle beseitigt, sondern auch für ein kompaktes Design des Geräts sorgt. Das 10L AR-HUD kann an eine Vielzahl von Modellen angepasst werden, so dass mehr Verbraucher:innen sicheres Fahren mit einem hervorragenden Sichtfeld genießen können.

Das intelligente vernetzte Fahrzeug ist ein intelligenter mobiler Lebensraum, der eine Vielzahl von digitalen Technologien integriert. Intelligente Fahrzeuge werden fast alle fortschrittlichen Technologien der nächsten Generation zusammenbringen, wie z. B. AR- und VR-Anwendungen, Sprach- und Bilderkennung, Cloud Computing, Sensoren, Computing-Plattformen und HD-Karten. Huawei positioniert sich damit als Lieferant neuartiger Komponenten für intelligente, vernetzte Fahrzeuge. Mit dem Fokus auf IKT will Huawei OEMs dabei unterstützen, bessere Fahrzeuge zu bauen und die Digitalisierung in jedes Fahrzeug zu bringen.

Über Huawei

Huawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter von Informationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung nutzt direkt oder indirekt Technologie von Huawei. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen hat weltweit 197.000 Mitarbeiter:innen und ist mit seinen drei Geschäftsbereichen Carrier Network, Enterprise Business und Consumer Business in 170 Ländern tätig. Huawei beschäftigt über 105.000 Mitarbeiter:innen im Bereich Forschung und Entwicklung und betreibt weltweit 16 Forschungs- und Entwicklungscluster sowie gemeinsam mit Partnern 28 Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig und beschäftigt über 2.500 Mitarbeiter:innen an 18 Standorten. In München befindet sich das größte europäische Forschungszentrum von Huawei.

