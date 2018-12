Die Influencer Dagi Bee und CrispyRob sind die Gesichter der neuen YouTube-Serie von ALDI SÜD. / Neue YouTube-Serie: ALDI SÜD kooperiert mit bekannten Influencern / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/108584 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei.... mehr Bild-Infos Download

Mülheim an der Ruhr (ots) - ALDI SÜD startet mit "ALDIlicous - Die große Kochchallenge" eine eigene YouTube-Serie. Für die Umsetzung geht das Unternehmen Kooperationen mit bekannten YouTubern ein. Den Auftakt machen Dagi Bee und CrispyRob.

In der neuen Serie "ALDIlicious - die große Kochchallenge" treten jeweils zwei bekannte YouTuber in zwei Videos gegeneinander an. Was gekocht wird, entscheiden die Influencer selbst. Alle Zutaten stammen dabei aus dem ALDI SÜD Sortiment. Passend zur Weihnachtszeit ist das Motto der ersten Kochchallenge "Schnelles Weihnachtsmenü". Bei beiden kommt Ente mit verschiedenen Beilagen auf den Tisch. "Wir haben bei der Auswahl der Influencer bewusst darauf geachtet, dass diese keine Kochprofis sind. Denn mit der neuen Serie möchten wir zeigen, dass es jedem möglich ist - gerade zu Weihnachten - mit den ALDI SÜD Produkten einfach, lecker und vielfältig zu kochen", sagt Christian Göbel, Director Advertising bei ALDI SÜD.

Influencer mit einer Gesamtreichweite von über fünf Millionen Abonnenten

Für den Auftakt hat ALDI SÜD gleich zwei bekannte Gesichter an Bord geholt: Die 24-jährige Dagi Bee zählt mit rund 3.945.000 Abonnenten zu den bekanntesten YouTubern Deutschlands. "Als die Anfrage kam, hab ich mich sehr gefreut an der ALDIlicious Kochchallenge teilzunehmen. Ich liebe kochen, mache es aber eigentlich viel zu selten, weil mir im Alltag leider oft die Zeit fehlt", so Dagi Bee. Der 25-jährige CrispyRob ist mit rund 1.470.000 Abonnenten ebenfalls sehr bekannt und überrascht seine Follower auf seinem Kanal mit einfachen Alltagsrezepten. "Ich hatte besonders Lust auf die Challenge, weil ich sie mit meinem Vater machen konnte. Ich wollte ihm schon immer zeigen, wie der Alltag in meinem Job aussieht. Die 'ALDIlicious'-Challenge war der perfekte Moment dafür."

Wer am Ende die Challenge gewinnt, entscheidet die Community. Das Video mit den meisten Kommentaren geht als Sieger hervor. Das Kochvideo von Dagi Bee ist hier abrufbar: https://youtu.be/7Lk5jL-8auQ das von CrispyRob hier: https://youtu.be/UBQew0Fq1yQ.

