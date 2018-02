ALDI SÜD Tasche designen und Kindern helfen

In den ALDI SÜD Filialen gibt es ab dem 5. März 2018 wieder bunte Mehrweg-Tragetaschen zu kaufen, deren Erlös direkt an die Manuel Neuer Kids Foundation (MNKF) fließt. Darüber hinaus sind die Kunden aufgefordert, selbst kreativ zu werden: ALDI SÜD ruft zu einem Design-Wettbewerb für zukünftige... mehr Bild-Infos Download

In den ALDI SÜD Filialen gibt es ab dem 5. März 2018 wieder bunte Mehrweg-Tragetaschen zu kaufen, deren Erlös direkt an die Manuel Neuer Kids Foundation (MNKF) fließt. Darüber hinaus sind die Kunden aufgefordert, selbst kreativ zu werden: ALDI SÜD ruft zu einem Design-Wettbewerb für zukünftige Aktionstaschen auf. Kreative Kunden können ihre Entwürfe noch bis zum 15. April 2018 an ALDI SÜD schicken. Der Gewinner findet dann nicht nur sein Designstück in allen ALDI SÜD Filialen in Deutschland wieder, sondern gewinnt auch Tickets für ein Heimspiel des FC Bayern München in der Allianz-Arena. Die ersten drei Gewinner erhalten außerdem ein Trikot mit einem Autogramm des Welttorhüters. Unter blog.aldi-sued.de/verantwortung gibt es alle Informationen, die Kontaktadresse sowie die Teilnahmebedingungen.

Im Jahr 2014 wurde in Gelsenkirchen-Buer, der Heimat von Manuel Neuer, das Kinder- und Jugendhaus "MANUS" eröffnet. Ein weiteres Haus in München ist geplant und wird durch die Einnahmen aus den ALDI SÜD Mehrwegtaschen unterstützt. Das MANUS ist Anlaufstelle für Kinder zwischen sechs und 18 Jahren und bietet ihnen jeden Tag warme Mahlzeiten, Hilfe bei den Hausaufgaben und viele Freizeitangebote. "Das MANUS ist mein Herzensprojekt. Ich möchte von dem Glück, das mir zuteilwurde, etwas an junge Menschen weitergeben. Den Kindern im MANUS tut die Förderung und der Rückhalt dort richtig gut. Das zu sehen, bestärkt uns darin, unser Engagement weiter auszubauen", sagt Manuel Neuer.

Der Discounter ALDI SÜD möchte seine Kunden in das gesellschaftliche Engagement miteinbeziehen. "Die Manuel Neuer Kids Foundation leistet großartige Arbeit. Mit den vergangenen Verkaufsaktionen haben unsere Kunden dieses Engagement bereits unterstützt. Jetzt können sie ihrer Fantasie freien Lauf lassen und selbst eine ALDI SÜD Tasche gestalten", sagt Kirsten Geß, Director Communications bei ALDI SÜD. Die bunten Einkaufshelfer der "Color Bag Limited Edition" sind ab Montag, 5. März 2018, für 79 Cent als Aktionsartikel in allen ALDI SÜD Filialen erhältlich. Dies ist die dritte Taschenverkaufsaktion zu Gunsten der MNKF. In den nächsten zwei Jahren wird es weitere Aktionen geben.

Neben den Erlösen aus dem Verkauf der Mehrwegtüten fördert ALDI SÜD die Arbeit der Foundation über drei Jahre mit einer jährlichen Spende von 100.000 Euro.

Infos zur MNKF unter: www.neuer-kids-foundation.de

