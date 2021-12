REWE Markt GmbH

REWE wird Partner von SK Gaming

Lebensmitteleinzelhändler steigt in E-Sports ein

Köln (ots)

REWE ist ab sofort Partner von SK Gaming, einer der weltweit bekanntesten Marken im E-Sports. Als offizieller Ernährungspartner bringt REWE seine Kompetenz in diesen Bereich ein und unterstützt z.B. mit frischen Lebensmitteln und den richtigen Ernährungsplänen. Denn E-Sports ist - wie viele andere Sportarten - ein Leistungssport, der Spieler:innen viel Können und Konzentration abverlangt. Neben dem Branding der SK Gaming-Locations in Köln und Berlin erscheint das REWE-Logo auch auf den Ärmeln der Trikots. Die Zusammenarbeit bezieht darüber hinaus viele weitere Themen ein, wie zum Beispiel die digitalen Services oder das Employer Branding von REWE. Seinen Premierenauftritt feiert REWE auf der SK Gaming-Bühne zum Saisonauftakt am 14. Januar 2022.

REWE verfügt über viel Erfahrung im Sponsoringbereich, unter anderem als Ernährungspartner der DFB-Nationalmannschaften. Als Haupt- und Trikotsponsor des 1. FC Köln ist REWE auch Partner des Fifa-Teams vom FC Köln in der virtuellen Bundesliga. Mit dem Sponsoring von SK Gaming erfolgt jetzt der nächste Schritt. Denn E-Sports hat sich in den vergangenen Jahren sehr stark entwickelt und erreicht eine junge, aktive Zielgruppe, der sich REWE auch als attraktiver Arbeitgeber präsentieren will.

"E-Sports ist national wie international ein dynamisch wachsender digitaler Sport, der gerade bei jungen Zielgruppen in den nächsten Jahren kontinuierlich weiter an Attraktivität gewinnen wird und großes Wachstumspotential besitzt. Wir freuen uns sehr, dass wir als Kölner Unternehmen gemeinsam mit dem Kölner Unternehmen SK Gaming den nächsten Schritt im Rahmen unseres E-Sports-Engagements gehen und unsere bisher gewonnene Kompetenz im E-Sports mit diesem starken Partner weiter ausbauen können", so Lionel Souque, Vorstandsvorsitzender der REWE Group.

Alexander T. Müller, Geschäftsführer SK Gaming: "Als Kölner Unternehmen ist die Partnerschaft mit REWE für uns natürlich eine absolute Herzensangelegenheit. Wir freuen uns daher ganz besonders, in Zukunft gemeinsame Wege zu gehen und auf einen regional wie national starken Partner mit viel Erfahrung im Ernährungsbereich zurückgreifen zu können - den nicht zuletzt auch die Liebe zum 1. FC Köln verbindet."

Über REWE:

Mit einem Umsatz von 26,5 Mrd. Euro (2020), bundesweit 161.000 Mitarbeitern und über 3.700 REWE-Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel.

Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständige REWE-Kaufleute betrieben. Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2020 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 75 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren mehr als 380.000 Beschäftigten in 22 europäischen Ländern präsent.

Über SK Gaming:

SK Gaming ist eine führende Esports-Organisation und eine der weltweit bekanntesten Marken im Bereich des kompetitiven Videospiels. Gegründet im Jahr 1997, hat sich "Schroet Kommando" von einer leidenschaftlichen Gruppe von Freunden zu einem erfolgreichen Esports-Unternehmen mit Büros in Köln und Berlin entwickelt. In den vergangenen zwei Jahrzehnten konnte SK Gaming mehr als 60 Meistertitel und Preisgelder in Millionenhöhe in vielen Disziplinen gewinnen. Teams und Spieler von SK Gaming nehmen unter anderem an der League of Legends European Championship, der Prime League, der Clash Royale League und der Brawl Stars Championship teil.

Original-Content von: REWE Markt GmbH, übermittelt durch news aktuell