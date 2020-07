REWE Markt GmbH

Erstes Produkt der Initiative "Du bist hier der Chef!" kommt am 20. Juli auf den Markt

Wahl der ersten Verbraucher-Milch ist bio, regional und fair für Landwirte und Kühe

Eltville am Rhein / Köln (ots)

Premiere in Deutschland: "Diese Milch wurde von uns Verbrauchern gewählt" steht prominent auf der Vorderseite der blauen Verpackung. "Zum ersten Mal war es für Konsumenten möglich, über Produktionskriterien von Milch mitzubestimmen, einen Einblick in die Konsequenzen der einzelnen Entscheidungen sowie ein Gefühl für den angemessenen Preis von Qualität und Fairness zu bekommen", sagt Nicolas Barthelmé, Gründer der Initiative "Du bist hier der Chef!". Per Online-Fragebogen haben in nur drei Monaten mehr als 9.300 Verbraucherinnen und Verbraucher* mit ihrer Stimme u.a. über Qualität, Regionalität, Tierwohl, Vergütung für die Landwirte und Verpackungsart entschieden und damit die unverbindliche Preisempfehlung mitbestimmt. Nun werden ihre Wünsche in die Tat umgesetzt - die erste Verbraucher-Milch wird ab 20. Juli in 400 REWE-Märkten in Hessen und Umgebung, vor allem im Rhein-Main-Gebiet, im Regal stehen.

Für die gewählte Milch verbringen die Kühe mindestens vier Monate auf der Weide, erhalten im Stall überwiegend Frischgras während der Vegetationsperiode und ausschließlich regional hergestellte Futtermittel. Die Anwendung des neuen Tiergerechtheitsindex (ein ganzheitliches Punktesystem mit fünf Einflussfaktoren) sichert ein ausgezeichnetes Tierwohl im Stall. Die Milch ist bio und trägt somit zur Förderung von Artenvielfalt bei. Zusätzlich geht vom Verkauf 0,01 EUR pro Liter an ausgewählte Betriebe, die entweder auf ökologische Landwirtschaft umstellen oder die kuhgebundene Kälberaufzucht umsetzen wollen. "Damit ist die Verbraucher-Milch ein hochwertiges und zukunftsweisendes Produkt", unterstreicht Barthelmé: "Mit der Markteinführung möchten wir als Verbraucher zusammen mit den Landwirten ein Zeichen für Wertschätzung und Qualität setzen."

Die erste Variante - die frische Bio-Weidemilch mit einem natürlichen Fettgehalt von mindestens 3,7 % - wird traditionell hergestellt. Folgen sollen eine fettarme Frisch- sowie H-Milchvarianten, die die gleichen Kriterien erfüllen. Die unverbindliche Preis-Empfehlung liegt bei 1,45 EUR pro Liter. Landwirte bekommen eine faire Vergütung von 0,58 EUR pro Liter (+0,11 EUR/Liter vs. Bundesdurschnitt für Bio-Milch). "Die neue Marke ist eine Chance, den Verbraucher tatsächlich mitzunehmen. Wir produzieren genau nach seinem Wunsch und er kann sich mit unserer Milch identifizieren. Und natürlich ist es auch nicht unerheblich, dass wir einen fairen Auszahlungspreis garantiert bekommen", sagt Sven Lorenz, Landwirt aus Vöhl und Vorsitzender der Milcherzeugergemeinschaft Hessen, deren Betriebe die Verbraucher-Milch produzieren werden.

Die Abholung, Verarbeitung und Vermarktung der Verbraucher-Milch übernimmt die in Hessen und im Rhein-Main-Gebiet regional stark verankerte Upländer Bauernmolkerei aus Willingen/Usseln. "Die Teilnahme an dieser Initiative sehe ich als logische Fortführung unserer bisherigen Unternehmensentwicklung. Wir haben bereits zuvor Aktionen gestartet, mit denen wir die Verbraucher für eine faire Milchentlohnung sensibilisieren wollten. Hier nun ist der Verbraucher zum ersten Mal wirklich direkt einbezogen. Natürlich versprechen wir uns einen wirtschaftlichen Erfolg, aber wir hoffen auch, mit der neuen Marke eine Entwicklung anzustoßen, die das Bewusstsein der Menschen hierzulande in eine neue Richtung bewegt", so Karin Artzt-Steinbrink, Geschäftsführerin der Upländer Bauernmolkerei.

Mit der REWE Group konnte eine erste Unterstützerin auf Handelsseite gewonnen werden, die eine Listung in 400 REWE-Märkten der Vertriebsregion Mitte zugesagt hat. "Innovationen haben bei REWE einen hohen Stellenwert. So ist das Konzept 'Du bist hier der Chef' vollkommen neu gedacht und vielversprechend. Die engagierten Initiatoren sind international erfahren und möchten nun diese Erfahrungen mit einem starken, flexiblen und nachhaltig ausgerichteten Handelsunternehmen in Deutschland umsetzen. Und nicht zuletzt betrachten wir die Verbrauchermilch als eine wirkliche Bereicherung für den Markt", sagt Hans-Jürgen Moog, Bereichsvorstand Ware Handel Deutschland der REWE Group. Nach erfolgreichem Launch soll die Distribution nach und nach ausgeweitet werden.

Vorbild für "Du bist hier der Chef!" ist die französische Initiative "C'est qui le patron?!", die im Jahr 2016 ebenfalls mit der Milch startete und seitdem über 160 Millionen Liter absetzen konnte. Dies kommt 350 französischen Milchbauern zu Gute, die mittlerweile exklusiv für die Initiative produzieren und dafür eine faire Vergütung erhalten.

Über Die Gemeinschaft "Du bist hier der Chef! Die Verbrauchermarke" e.V.:

Die Gemeinschaft "Du bist hier der Chef! Die Verbrauchermarke" e.V. ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Eltville am Rhein. Ziel des Vereins ist die transparente Mitgestaltung von nachhaltigen Produkten durch Verbraucher und die faire und gerechte Vergütung von landwirtschaftlichen Erzeugern. Parallel zur Einführung der "Verbraucher-Milch" ab Mitte Juli 2020 dürfen Verbraucher*innen über das zweite Produkt der Initiative - Eier - online abstimmen. Die Teilnahme ist kostenlos. Zudem können besonders engagierte Verbraucher*Innen zu einer einmaligen Aufnahmegebühr von 1,- Euro Vereinsmitglied werden, das "Du bist hier der Chef!"-Team bei wichtigen Terminen bei Landwirten, Verarbeitern und Händlern begleiten und die Entwicklung der Initiative mitgestalten.

*Die Pressemitteilung verwendet sprachlich das generische Maskulinum (z.B. Verbraucher) zur sprachlichen Vereinfachung und impliziert gleichermaßen die weibliche Form (Verbraucherinnen).

