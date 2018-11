REWE Center Bruchsal ist "Weinhändler des Jahres 2019"

Wiesloch/Köln (ots) - Das Team überzeugt die Fachjury mit Auswahl, Ambiente und Ansprache der Kunden

Wenn sie von Terroir, Odeurs oder Bouquet reden, denken Laien sie sind in einer anderen Welt. Die Rede ist von Weinfachverkäufern und Weinsommeliers. Sie sind die Wegbereiter, Berater und Dolmetscher für Weinfans und solche, die es werden wollen.

Ein Team, das die Sprache des Weins perfekt beherrscht, ist das Team aus der Weinabteilung des REWE Centers Bruchsal (Prinz-Wilhelm Straße 2,4,8). Jüngst wurden Weinabteilung und Team von der renommierten Fachzeitung WEINWIRTSCHAFT als "Weinhändler des Jahres 2019" in der Kategorie Lebensmitteleinzelhandel ausgezeichnet.

Die Jury der WEINWIRTSCHAFT (MEINIGER Verlag, Neustadt an der Weinstraße) überzeugte besonders die hervorragend bestückte Weinabteilung - vom Preiseinstieg bis zum Premiumprodukt. Die Weinabteilung demonstriere, wie die Grenzen zwischen Fachhandel und Lebensmitteleinzelhandel verschwinden. Marktmanager Holger Appel und seinem Team gelinge es, die Abteilung jeden Tag außergewöhnlich zu präsentieren. Angebot und Architektur der Abteilung seien die Basis, doch die Weinhändler würden ebenso Genusskultur vermitteln. All das zeichne sie zum besten "Weinhändler im Lebensmitteleinzelhandel 2019" aus.

Im drei Jahre jungen REWE Center nimmt die Weinabteilung einen besonderen Stellenwert in Sachen Genusserlebnisse ein. Von Südamerika, USA, Südafrika, Europa bis nach Deutschland - in der über 200 Quadratmeter großen Weinabteilung warten mehr als 1.700 Weine darauf, entdeckt zu werden. Die Weinexperten Christian Otto und Bernhard Seibert kreieren gemeinsam mit den Kollegen der Bedientheken regelmäßig Schlemmerabende mit 6-Gänge-Menü und korrespondierender Weinbegleitung. Zudem bietet das Team Winzerabende, Rum-, Gin- und Whiskey-Tastings mit passendem Fingerfood an. Das hohe Niveau und die Kompetenz des Teams hat sich in Bruchsal bereits herumgesprochen. Die Veranstaltungen sind schnell ausgebucht. Auch Firmenevents, Weihnachtsfeiern oder Geburtstag können individuell gestaltet und gebucht werden. "Ich bin sehr stolz auf mein Weinteam. Sie bringen Persönlichkeit in die Abteilung und arbeiten jeden Tag mit viel Leidenschaft und Kreativität daran, unsere Kunden so zu begeistern, dass sie gerne wiederkommen", so Marktmanager Holger Appel.

Die feierliche Auszeichnung zum "Weinhändler des Jahres 2019" fand im Rahmen eines Weinfachhandelsmeetings am 19. November 2018 im Deidesheimer Hof in Deidesheim statt. Die hochkarätige Veranstaltung des MEINIGER Verlag (Neustadt an der Weinstraße) ist traditionell am Vortag von MEINIGER'S Finest 100. Hier stellen die besten 100 Weingüter der Welt ihre Weine einem ausgewählten Fachpublikum vor.

Über REWE:

Mit einem Umsatz von 21,2 Mrd. Euro (2017), mehr als 120.000 Mitarbeitern und über 3.300 REWE-Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständige REWE-Kaufleute betrieben.

Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2017 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 58 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren 345.000 Beschäftigten und 15.300 Märkten in 22 europäischen Ländern präsent.

