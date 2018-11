Tafel-Tütenaktion endet mit Rekordergebnis

Köln (ots) - REWE und Kunden spenden Lebensmittel im Wert von 2,53 Millionen Euro

Die Benefizaktion "Gemeinsam Teller füllen" geht erfolgreich zu Ende: Im Aktionszeitraum vom 5. bis 17. November hatten REWE-, Sky- und nahkauf-Kunden deutschlandweit die Möglichkeit, mit Lebensmitteln gefüllte Tüten für den guten Zweck zu kaufen. Die Supermärkte haben die gesammelten Tüten an die nächstgelegenen Tafeln übergeben und weitere Waren im Wert von 40.000 Euro beigesteuert, die auf karitative Vereine verteilt werden. Die Spendenbereitschaft beläuft sich auf Lebensmittel im Wert von 2,53 Millionen Euro.

"Wir freuen uns sehr, dass unsere Kunden erneut starken Einsatz gezeigt haben. Das Spendenvolumen ist gegenüber dem Vorjahr um rund vier Prozent gestiegen. Wir sind stolz darauf, dass wir mit der Aktion noch mehr Menschen erreichen konnten. Denn innerhalb unserer Gesellschaft gibt es viele Bedürftige, die unsere Unterstützung brauchen", sagt Peter Maly, bei REWE als Geschäftsführer für den Vertrieb für bundesweit über 3.300 REWE-Märkte verantwortlich.

Auch der Dachverband Tafel Deutschland freut sich über die gestiegene Zahl an gespendeten Lebensmitteln: "Die 60.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der über 940 Tafeln verteilen in mehr als 2.000 Ausgabestellen Lebensmittel an Bedürftige. Die Tafeln unterstützen regelmäßig rund 1,5 Millionen Menschen - Tendenz steigend. Aktionen wie diese helfen uns sehr, diese Herausforderung zu meistern. Wir bedanken uns daher herzlich bei allen Kundinnen und Kunden sowie bei REWE, Sky und nahkauf für das überragende Spendenergebnis für die Tafeln", sagt Jochen Brühl, Vorsitzender von Tafel Deutschland e.V.

Über zwei Wochen lang riefen REWE, Sky- und nahkauf dazu auf, eine Tüte mit sieben ja! Artikeln einzukaufen, um diese den örtlichen Tafeln zu spenden. Dabei handelt es sich um mit den Tafeln abgesprochene Lebensmittel, die aufgrund ihrer langen Haltbarkeit selten gespendet werden: Nudeln, Reis, Knödel, Tomaten-Creme-Suppe, Haferflocken, Nuss-Nougat-Creme und Kekse. Die Spendentüten konnten für 5 Euro erworben werden und wurden in einer Aktionsbox im Supermarkt gesammelt. Ehrenamtliche Tafelmitarbeiter holten die Tüten ab und verteilten diese an die Bedürftigen. Nach Abschluss der Aktion erweiterte REWE die Kundenspenden um weitere lang haltbare Lebensmittel und Drogerieartikel, die sich die Tafeln gewünscht haben. Durch die Tafel-Aktionswochen haben Kunden und REWE seit 2009 Lebensmittel im Wert von knapp 13 Millionen Euro zusätzlich gespendet.

REWE und die Tafeln verbindet das langjährige gesellschaftliche Engagement. So spenden die Märkte und Läger des Handelsunternehmens bereits seit 1996 täglich Lebensmittel an die lokalen Ausgabestellen. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Frischeprodukte, die zwar nicht mehr verkauft, aber dennoch bedenkenlos verzehrt werden können. Damit ist das Unternehmen einer der größten Unterstützer der Tafeln in Deutschland.

Mit einem Umsatz von 21,2 Mrd. Euro (2017), mehr als 120.000 Mitarbeitern und über 3.300 REWE-Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständige REWE-Kaufleute betrieben. Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2017 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 58 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren 345.000 Beschäftigten und 15.300 Märkten in 22 europäischen Ländern präsent.

