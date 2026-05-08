Eurojackpot

It's Partytime! - Die 90er sind zurück und Captain Jack gleich mit

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Münster (ots)

Frühling, Sonne, gute Laune - bei dem Wetter macht es auch endlich wieder Spaß, Party zu machen, im Garten, am See oder wo auch immer man möchte. Und wenn wir beim Thema Party sind, dann müssen wir über die 90er sprechen, denn gefühlt war das eine Party, die ein ganzes Jahrzehnt lang gefeiert wurde und dazu hat die Musik der 90er ihren Teil beigetragen. Meine Kollegin Jessica Martin hat sich mit einem Kultstar aus den 90ern unterhalten, der weiß, wie man feiert.

Sprecherin: Für viele waren die 90er eine völlig irre Zeit - bunte Klamotten, verrückte Outfits und echt schräge Typen. Einer dieser Typen ist Captain Jack alias Bruce Lacy.

O-Ton 1 (Captain Jack, 10 Sek.): "90er war so eine Zeit, wo alles war perfekt und neu und frisch. The good time from the 90s."

Sprecherin: Den heutigen Kultsong wollte damals anfangs niemand haben. Aber Bruce gab nicht auf und so wurde "Captain Jack" zur Hymne einer ganzen Party-Generation.

O-Ton 2 (Captain Jack, 12 Sek.): "Egal was passiert, du musst immer einen Schritt vorwärtslaufen. Wenn das ist dein Traum und du hast das Glauben, dann du schaffst es. Immer Gas geben, never give up!"

Sprecherin: Eine Lebenseinstellung, die ihm auch seinen neuen Job gebracht hat. Bei der Lotterie Eurojackpot wurde aus Captain Jack die Werbefigur Euro Jack.

O-Ton 3 (Captain Jack, 17 Sek.): "Und vielleicht ist es Karma, wenn du sprichst zu der Universum, gibt es eine Antwort. Und das hat geschafft mit Euro Jack. Und das passt richtig gut zusammen. Captain Jack, Euro Jack. This is perfect. This is a perfect marriage."

Sprecherin: Bruce ist nämlich selbst leidenschaftlicher Tipper und hat seine ganz speziellen Zahlen. Als Euro Jack zeigt uns der Meister der Motivation nun, was wir mit einem möglichen Millionengewinn anstellen könnten.

O-Ton 4 (Captain Jack, 20 Sek.): "Euro Jack kommt vorbei und sagt, jetzt dein Leben ist total anders. Alle deine Träume, alle deine Wünsche, du kannst erreichen. Du kannst reisen, du kannst Haus kaufen, Autos, egal was es ist, Believe it's going to happen. Because the universe is sehr verrückt."

Sprecherin: Sollte Bruce selbst tatsächlich mal gewinnen, will er das ganze Geld übrigens nicht für sich allein behalten, sondern teilen.

O-Ton 5 (Captain Jack, 6 Sek.): "Weil 120 Millionen, das ist viel. Wenn andere Leute glücklich sind, dann bin ich immer glücklich."

Captain Jack is back - eine etwas andere Rolle als früher aber immer noch kultig und gut gelaunt. Mehr Infos und die Chance auf Millionengewinne gibt's unter eurojackpot.de.

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