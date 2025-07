RTLZWEI

"Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen": Umzugschaos und Mädelszeit

Der Umzug verläuft anders als gedacht

Danni und Jada besuchen Joelina in Hamburg

Am Donnerstag, den 17. Juli 2025 um 21:15 Uhr, bei RTLZWEI und vorab auf RTL+

Der geplante Umzug vom alten Haus in die neue "Casa Büchner" wird zum Chaos, als die Umzugsfirma nur einen Teil der Möbel liefert und technische Probleme im neuen Heim für zusätzliche Herausforderungen sorgen. Nach dem turbulenten Umzug reisen Jada und Danni nach Hamburg, um Joelina zu besuchen - ihr erstes Wiedersehen seit dem Auszug. Dort stößt auch Oma Rosi dazu. Außerdem steht Jadas TV-Debüt bei der RTLZWEI-Rateshow "Dinge gibt's!" an. Die neue Folge "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen", am 17. Juli 2025 um 21:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+ zu sehen.

Der große Umzug vom schimmelbefallenen alten Haus in die neue "Casa Büchner" sollte an einem Tag klappen - doch die Umzugsfirma liefert nur einen Teil der Möbel, und Danni und Volkan müssen improvisieren. Während Jada vergeblich mit der Spedition ringt, machen erste technische Probleme das neue Zuhause zur Herausforderung: die Wasserpumpe ist defekt und Regen dringt durch die Wand. Wird das neue Heim zur echten Belastungsprobe?

Nach dem turbulenten Umzug auf Mallorca reisen Jada und Danni nach Hamburg, um Joelina zu besuchen - das erste Wiedersehen seit ihrem Auszug. Bei so vielen Mädels fehlt nur noch eine: Oma Rosi! Dannis Mutter hatte Geburtstag und gemeinsam soll es zum verspäteten Feiern auf die Reeperbahn gehen.

Doch vor dem Vergnügen kommt die Arbeit. Während Joelina und Rosi durch die Läden bummeln, geht es für Danni und Jada ins TV-Studio. Jadas erster TV-Auftritt steht an: Sie ist zusammen mit ihrer Mama Gast bei der RTLZWEI-Rateshow "Dinge gibt's!". Auch Backstage ist Danni eine echte Vollprofi-Mama und gibt Jada wertvolle Tipps.

"Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" wird von Picture Puzzle Medien produziert. Ausstrahlung der Folge am Donnerstag, den 17. Juli 2025, um 21:15 Uhr, bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Über "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen":

Mehr als neun Jahre war Danni Büchner fester Bestandteil der Auswanderer-Doku "Goodbye Deutschland". Damals lernte sie ihren 2018 verstorbenen Ehemann Jens Büchner kennen. Seitdem kämpft sie sich als Single-Mutter durchs Leben. Zu ihrer Rasselbande gehören die erwachsenen Kinder Joelina, Volkan und Jada Karabas, sowie die Zwillinge aus der Beziehung mit Jens, Jenna und Diego. Bei RTLZWEI gewährt Danni in ihrer eigenen Doku-Soap nun Einblicke in ihr Leben als Fünffachmama und Geschäftsfrau.

