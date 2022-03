Eurojackpot

Eurojackpot: Behind the scenes

Münster (ots)

Schon seit zehn Jahren werden jeden Freitag in Helsinki die Eurojackpot-Zahlen gezogen. Mit dem zehnten Geburtstag am 23. März 2022 kommt der Dienstag als zweiter wöchentlicher Ziehungstag hinzu - zum ersten Mal bereits am 29. März.

Doch was genau passiert hinter den Kulissen einer Ausspielung? Von der Aufsicht, über die TV-Produktion bis hin zur Quotenermittlung im Hauptkontrollzentrum bei WestLotto in Münster: Viele Beteiligte sorgen gemeinsam für einen reibungslosen Ablauf der Ziehung. Alle Infos gibt es in diesem Video: https://youtu.be/e_JbIk03W3Q

