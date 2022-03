Produktänderung / Dienstag ist weiterer Eurojackpot-Tag

Eurojackpot

Dienstag ist weiterer Eurojackpot-Tag

Münster

Erste Ziehung nach der Produktänderung bei Eurojackpot: Seit Freitag (25. März) ist die maximale Jackpotsumme von 120 Millionen Euro möglich. Und vom großen Gewinn können Eurojackpot-Spieler jetzt sogar zweimal in der Woche träumen. Denn ab kommenden Dienstag (29. März) heißt es neben freitags auch dienstags: Eurojackpot-Tag! Dann geht es um rund 16 Millionen Euro.

Erste Hochgewinner nach der Produktanpassung

Bei der ersten Ziehung nach den neuen Bedingungen am Freitag (25. März) wurden die Gewinnzahlen 11, 20, 31, 35 und 46 und den beiden Eurozahlen 6 und 10 ermittelt. Hochgewinne in der Gewinnklasse 2 in Höhe von 890.916 Euro gehen nach Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt. Im dritten Rang freuen sich fünf weitere Spielteilnehmer über 200.974 Euro. Die Gewinne gehen nach Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Spanien, Slowakei und Finnland. Erst in der Vorwoche (18.3.) knackten zwei Spielteilnehmern aus Norwegen und Finnland den Jackpot und erhielten jeweils 45 Millionen Euro.

Zwei Ziehungen pro Woche

Ab der Ziehung am 25. März (Freitag) gibt es mit dem Dienstag zusätzlich zum Freitag eine zweite Ausspielung pro Woche. Der Jackpot rolliert innerhalb der Woche von einer Veranstaltung zur nächsten. Rollieren bedeutet, dass sich der Jackpot bei jeder Ziehung erhöht, sofern nicht der erste Gewinnrang getroffen wurde - und zwar von Freitag auf Dienstag, von Dienstag auf Freitag und so weiter. Somit steigt der Jackpot zur nächsten Ziehung am kommenden Dienstag auf rund 16 Millionen Euro.

Neuer Maximaljackpot

Mit der Produktänderung steigt der maximal mögliche Jackpot über die magische Schwelle von 100 Millionen. Die höchste Gewinnquote, die seit 25. März erreicht werden kann, beträgt 120 Millionen Euro. Bisher lag das Limit bei 90 Millionen Euro. Grundsätzlich bleibt es bei der bisherigen Systematik, dass der Jackpot gedeckelt ist und nicht über die gesetzlich vorgeschriebene Höchstgrenze von 120 Millionen Euro - ansteigen kann.

Geänderte Spielformel

In diesem Zusammenhang wird auch die Spielformel angepasst: Die Spielteilnehmer tippen zwar weiterhin fünf Zahlen aus 50, bei den Eurozahlen werden aber 2aus12 (statt bisher 2aus10) gewählt. Damit verändert sich die Chance auf den ersten Gewinnrang von bisher 1 : 95 Millionen auf rund 1 : 140 Millionen. Diese Änderung macht das Anwachsen des Jackpots auf 120 Millionen Euro möglich. Die Chance, einen Gewinn in der Lotterie Eurojackpot zu erzielen, verringert sich leicht von 1 : 26 auf 1 : 32.

Teilnahme bis Dienstagabend

Wer sein Glück bei der ersten Dienstags-Ziehung der Lotterie Eurojackpot probieren möchte, kann seinen Tipp bis Dienstagabend (29. März) um 19:00 Uhr in jeder Lotto-Annahmestelle sowie im Internet unter www.eurojackpot.de abgeben.

