Luxus neu definiert - Aktuelle Corona-Umfrage zeigt, was den Menschen jetzt wichtig ist

Anmoderationsvorschlag: Das Coronavirus hat unser Leben schon ganz schön verändert. Es hat sich aber nicht nur auf unseren Alltag ausgewirkt, sondern auch auf unsere Einstellungen. Sprich: Der Luxus von heute ist nicht mehr derselbe wie vor Corona. Worauf die Menschen jetzt besonders viel Wert legen, was ihnen weniger wichtig ist und welche Träume sie noch haben, zeigt eine heute (21. Juli) veröffentlichte YouGov-Umfrage. Helke Michael weiß mehr.

Sprecherin: Wenn man heute über Luxus spricht, muss man erst mal klären, was Luxus eigentlich ist. Denn bei vielen Menschen hat Corona zum Umdenken geführt, sagt Bodo Kemper von Eurojackpot, dem Auftraggeber der Umfrage.

O-Ton 1 (Bodo Kemper, 14 Sek.): "Das gilt insbesondere für die Jüngeren, also die 18- bis 24-Jährigen. Für die Älteren ab 55 aufwärts ist Luxus dagegen immer noch stark mit Konsum verknüpft. Das ist zum Beispiel ein tolles Auto oder Designerkleidung. Da setzt man einfach noch stärker auf Statussymbole."

Sprecherin: Die Wünsche wirken jetzt wesentlich bescheidener und materielle Dinge rücken immer mehr in den Hintergrund.

O-Ton 2 (Bodo Kemper, 22 Sek.): "Für die Jüngeren ist es beispielsweise Luxus, ausreichend Zeit mit Freunden und der Familie zu verbringen, einen sicheren Arbeitsplatz zu haben oder sich, nach den Einschränkungen der letzten Monate, wieder ausgiebig ihren Hobbys widmen zu können. Das betrifft übrigens auch das Reisen, obwohl die Menschen in den letzten Monaten sehr viel Zeit in den eigenen vier Wänden verbracht haben und von Fernweh sprechen, sind exklusive mehrwöchige Urlaubsreisen aktuell nicht mehr so angesagt."

Sprecherin: Stattdessen träumt der Großteil davon, finanziell abgesichert zu sein.

O-Ton 3 (Bodo Kemper, 13 Sek.): "Das geht sogar so weit, dass die große Mehrheit mit einem geknackten Jackpot das Geld inzwischen eher auf die hohe Kante legen und für die Altersvorsorge sparen würde. Aber natürlich würde sich der eine oder andere damit auch schon gern einen lang gehegten Wunsch erfüllen."

Sprecherin: Und auch dabei geht's nicht um Luxus, sondern um ganz normale Dinge.

O-Ton 4 (Bodo Kemper, 26 Sek.): "Fast 40 Prozent der Befragten träumen zum Beispiel von einer eigenen Wohnung oder einem Haus - und gut ein Drittel würde mit dem Geld aus dem Jackpot Freunde oder Familie reichlich beschenken oder ihnen auf jeden Fall finanziell unter die Arme greifen. Das sah vor einem Jahr noch ganz anders aus: Da wäre das Geld eher für eine Luxusurlaubsreise ausgegeben worden. Aber das zeigt auch, dass die Menschen ihre Wünsche der aktuellen Lage entsprechend schnell anpassen können und jetzt mehr auf emotionale und finanzielle Sicherheit setzen."

