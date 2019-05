Hallo Familie GmbH & Co. KG

HalloBabysitter.de gewinnt n-tv Award

Betreuungsportal in Berlin ausgezeichnet

Oldenburg / Berlin (ots)

Die Internet-Jobbörsen für Betreuungskräfte www.hallobabysitter.de ist am Dienstagabend mit dem begehrten n-tv Award "Bestes Online-Portal 2019" im Bereich Familienseiten / Haushaltshilfe ausgezeichnet worden. Den Preis nahm der Geschäftsführer der Betreibergesellschaft Hallo Familie GmbH aus Oldenburg, Frank Willers (58), in der Berliner Bertelsmann-Repräsentanz, Unter den Linden 1, am Brandenburger Tor entgegen.

Ausgezeichnet wurden - basierend auf rund 25.000 Kundenmeinungen - die besten Unternehmen in 37 unterschiedlichen Kategorien. Im Rahmen der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Verbraucherbefragung über ein Online-Panel wurde die Kundenzufriedenheit mit den Online-Portalen in den elementaren Bereichen Angebot und Leistung, Kundenservice sowie Internetauftritt untersucht. Erhoben wurden die Daten vom Deutschen Institut für Service-Qualität.

"Wir freuen uns natürlich über die Auszeichnung", so Frank Willers. Diese sei auch eine Anerkennung für 20 Jahre konstante Arbeit in der sehr turbulenten Digitalbranche, in der Startups zum großen Teil eine Halbwertszeit von nur wenigen Monaten hätten.

Das Vermittlungs-Portal HalloBabysitter.de wurde 1999 von vier Familienvätern aus Oldenburg gegründet und zählt zu den Pionieren der Branche. Es listet mehr als 250.000 Profile von Betreuungskräften in Deutschland und Österreich. Die Mitarbeiter der Hallo Familie GmbH agieren von Berlin aus.

Das Portal hallobabysitter.de hilft nicht nur privaten Familien und Alleinerziehenden mit Kindern. Gemeinsam mit gemeinsam mit der pme Familienservice Gruppe aus Berlin bietet die Internetseite auch Firmen-Accounts an, mit denen Mitarbeiter den Dienst kostenlos nutzen können. Zur Vermeidung von betreuungsbedingten Fehlzeiten in Unternehmen und zur Verbesserung der Work-Life-Balance.

