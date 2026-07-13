NITRO

Dämonen, Drinks und Trashfilm-Kult

Oliver Kalkofe und Peter Rütten feiern #SchleFaZ-Live-Weltpremiere von "Geisterjäger John Sinclair - Die Dämonenhochzeit" in Berlin

Köln (ots)

Berlin wird zum Epizentrum des gepflegten Filmwahnsinns: Am Samstag, 3. Oktober 2026, laden Oliver Kalkofe und Peter Rütten zu einem ganz besonderen #SchleFaZ LIVE in den Ernst-Reuter-Saal ein. Die Hauptstadt erlebt an diesem Abend nicht weniger als die Weltpremiere von "Geisterjäger John Sinclair - Die Dämonenhochzeit" in der ultimativen #SchleFaZ-Version - und damit den offiziellen Auftakt der neuen #SchleFaZ-Saison.

Noch bevor die insgesamt acht neuen Folgen ab 30. Oktober 2026 bei NITRO ausgestrahlt werden und auf RTL+ verfügbar sind, feiert die erste Episode ihre exklusive Premiere vor Live-Publikum. Gemeinsam mit Oliver Kalkofe und Peter Rütten erleben die Zuschauer den neuen #SchleFaZ erstmals auf großer Leinwand - inklusive Live-Moderation, exklusiver Hintergrundgeschichten, kultiger Kommentare und jeder Menge Selfie-Action. Das wird die größte "SchleFaZ-Meets-Sinclair-Fanparty" aller Zeiten - das Schlimmste aus zwei Welten.

Ein ganz besonderes Highlight ist Stargast Dietmar Wunder, der als deutsche Stimme von Geisterjäger John Sinclair, James Bond und zahlreichen internationalen Hollywood-Stars zu den bekanntesten Synchronsprechern Deutschlands zählt. Gemeinsam mit Kalkofe und Rütten spricht er über Dämonen, Dialoge, Synchronkunst und einen Film, der beste Voraussetzungen mitbringt, in die ruhmreiche #SchleFaZ-Geschichte einzugehen.

Der dämonenhaft schaurige Schundfilm "Geisterjäger John Sinclair - Die Dämonenhochzeit" schlummerte übrigens seit 1997 fast drei Jahrzehnte im Giftschrank cineastischer Unterhaltungskunst. Nun endlich kommt der von allen Fans heiß ersehnte Streifen zu den #SchleFaZ-Ehren, die er verdient. Für langjährige #SchleFaZ- und John-Sinclair-Jünger ist dieser Abend also ein Pflichttermin. Für alle, die den Kult bislang nur aus dem Fernsehen kennen, bietet sich die einmalige Gelegenheit, den unverwechselbaren #SchleFaZ-Spirit dort zu erleben, wo er am intensivsten ist: gemeinsam mit Hunderten Fans, live im Saal auf Großbildleinwand und mit den Machern auf der Bühne.

#SchleFaZ - Die schlechtesten Filme aller Zeiten" wird von KALK TV (Produzenten Oliver Kalkofe und Jörg Strombach) unter der Regie von Jana König in Berlin produziert.

Veranstaltungsdaten:

#SchleFaZ LIVE - Weltpremiere auf Großbildleinwand: "Geisterjäger John Sinclair - Die Dämonenhochzeit"

Samstag, 3. Oktober 2026, 19 Uhr (Einlass: 18 Uhr)

Ernst-Reuter-Saal, Berlin

Live mit Oliver Kalkofe & Peter Rütten

Stargast: Dietmar Wunder - die deutsche Stimme von Geisterjäger John Sinclair

Exklusive Weltpremiere der ersten Folge der neuen #SchleFaZ-Staffel

TV-Staffelstart: ab 30. Oktober 2026 mit acht neuen Folgen bei NITRO und auf RTL+

Tickets unter: https://www.eventim.de/event/geisterjaeger-john-sinclair-die-daemonenhochzeit-ernst-reuter-saal-im-rathaus-21927029/

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