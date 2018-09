Nachrüstbarer eCall SOS-Adapter - Soforthilfe bei Unfall

Der "eCall SOS Charger" in Aktion. So einfach kann Sicherheit, Funktionalität und Ästhetik sein. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/107653 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Mobiset/Mobiset GmbH" Bild-Infos Download

- Neuheit auf der Automechanika in Frankfurt vom 11. bis 15. September 2018 - Entwickelt für die Sicherheit von Heute! - Klein, Kompakt, Lebensrettend - Das ist das Motto des Seecode "eCall SOS Charger", dem nachrüstbaren Notrufsystem für alle Kraftfahrzeuge.

Ausgangslage für die Entwicklung des "eCall SOS Charger" bei Seecode war das verstörende Verhalten von Menschen bei Unfällen. In letzter Zeit kommt es leider immer häufiger vor, dass unbeteiligte Dritte ihr Smartphone nicht zur Rettung, sondern zum filmen und teilen verwenden und billigend den Tod eines Menschen (für "Likes") in Kauf nehmen. Infolgedessen wird seit dem 1. April 2018 in jedem Neufahrzeug ein Notrufsystem verbaut, um auch dieser Problematik entgegenzuwirken. Leider umfasst dies die Millionen alter Fahrzeug nicht. Mit dem "eCall SOS Charger" gib es nun die Möglichkeit, dieses System preiswert und einfach nachzurüsten sowie problemlos einzurichten. Dieser ist ab einem Preis von 79,99 EUR UVP ab jetzt im Handel erhältlich. Mehr Informationen gibt es auf der Seecode Website unter: http://www.seecode.de/

Der neuartige Lebensretter kommt mit zwei verschiedenen Notrufsystemen daher, um auf unterschiedliche Situationen optimal reagieren zu können. Einerseits besitzt der Adpater einen eingebauten Crash Sensor, der bei einem Aufprall automatisch eine Alarmmeldung und Positionsdaten an die Kontakte im Smartphone übermittelt. Überdies werden fünf Minuten lang Umgebungsgeräusche aufgezeichnet und ebenfalls weitergeleitet. Andererseits gibt es die Möglichkeit, dank einer Panik- beziehungsweise Notruf Taste, auch dann einen Hilferuf abzusetzten, wenn gar kein Aufprall passiert ist. Insofern kann wertvolle Zeit gewonnen werden, wenn sich beispielsweise ein Herzinfarkt andeutet. Der "eCall SOS Charger" funktioniert dank der verbauten Kondensatoren sogar dann, wenn die Fahrzeugelektronik ausfällt. Die Inbetriebnahme ist mithilfe der APP (IOS und Android verfügbar) schnell und einfach.

Mehr als nur Sicherheit

Neben dem verbauten Notrufsystem bietet der Adapter über die zwei USB-Ladebuchsen die Möglichkeit, Elektronikgeräte bis zu 4mal schneller zu Laden als herkömmliche KFZ Lader.

Technische Daten - In jedem Fahrzeug nachzurüsten - Klein und kompakt - Automatische Alarmmeldung bei einem Unfall - Automatische Übermittlung der Positionsdaten - Eingebauter Crash Sensor - Panik / Notruf Taste - Zwei USB Ladebuchsen - App basiert (kostenfrei im IOS oder Android Store verfügbar) - Quick Charge Funktion 3.0 - Lädt bis zu 4mal so schnell als herkömmliche KFZ Lader

Das Unternehmen Mobiset © GmbH aus Köln ist seit über 20 Jahren in den Bereichen Projektent-wicklung, Markenaufbau und Import technisch innovativer Produkte am Markt bekannt.

Anlässlich der Automechanika präsentiert Seecode, eine Marke der Mobiset GmbH ©, den "eCall SOS Charger" am Gemeinschaftsstand der Bundesrepublik Deutschland, Standnummer A2 / E67.

