Mitmachen beim Kurzfilmtag 2023

Kurzfilmpower aller Couleur am 21. Dezember

Dresden

Mach mit beim KURZFILMTAG! Nach einer Rekordbeteiligung im vergangenen Jahr von rund 570 angemeldeten Veranstaltungen in ganz Deutschland steigert sich die Vorfreude auf die 12. Ausgabe des jährlichen Aktionstags rund um den Kurzfilm: Denn am 21. Dezember 2023, dem kürzesten Tag des Jahres, präsentiert die unkonventionellste der Filmformen wieder ihr unerschöpfliches Repertoire. Unter dem diesjährigen Fokusthema "In der Schwebe" sind 2023 erneut alle Menschen eingeladen, am 21.12. sowie an den sechs vorhergehenden Tagen eigene Veranstaltungen mit Kurzfilmen aller Art und Genres auf die Beine zu stellen oder Kurzfilmevents zu besuchen. Dieser 12. Jahrgang des KURZFILMTAGs verspricht wieder abwechslungsreich, kreativ, aufrüttelnd, witzig, spannend und vor allem extrem unterhaltsam zu werden!

"Die Welt befindet sich im Wandel. Das haben uns die vielen Ereignisse und Herausforderungen der letzten Jahre besonders verdeutlicht. Andere Wege müssen gegangen, Gewohnheiten geändert werden: Neue Entwicklungen bestimmen unser Leben. An solche Zwischenzustände knüpft unser diesjähriger Fokus 'In der Schwebe' an, indem er dazu einlädt, die Wechsel von Unsicherheit und Gleichgewicht zu erforschen. Wir möchten alle dazu einladen, mit der kurzen Form neue Wege zu entdecken und über die Grenzen des Gewohnten hinauszugehen", erklärt Jana Cernik den Fokus 2023. Sie ist Geschäftsführerin beim Bundesverband Deutscher Kurzfilm (AG Kurzfilm), der den KURZFILMTAG koordiniert.

JEDE*R kann mitmachen beim KURZFILMTAG!

Der 12. KURZFILMTAG bietet allen Interessierten wieder die Möglichkeit, eine eigene Veranstaltung rund um den Kurzfilm zu organisieren und fertig zusammengestellte Filmprogramme, Vorfilme oder eigene Filme bzw. selbst kuratierte Programme zu zeigen - entweder am 21. Dezember selbst oder an den Tagen davor (15. bis 20. Dezember). Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt: Die Filmvorführung kann mit Filmgesprächen, Live-Musik oder kulinarischen Leckereien begleitet werden. Der KURZFILMTAG kann überall stattfinden, ob im Kino oder an anderen Begegnungsorten wie Weihnachtsmärkten, Altersheimen, Schulen, Kindergärten, Vereinshäusern und sogar in der eigenen Wohnung oder im Wald.

Zahlreiche abwechslungsreiche Filmprogramme können zur Gestaltung des (eigenen) Kurzfilmabends problemlos gebucht werden. Einige orientieren sich am diesjährigen Fokusthema "In der Schwebe" und wurden exklusiv für den KURZFILMTAG 2023 zusammengestellt. Auch die verschiedenen Kategorien sind wieder verfügbar. Es ist für jede*n etwas dabei: KitaKino, KinderKino, JugendKino, Senior*innenKino und Kurzfilmprogramme in den Kategorien "Leichte Sprache" und "Kurzfilm barrierefrei".

Ganz egal, für welches Programm man sich entscheidet - wer seine Veranstaltung auf der Website des KURZFILMTAGs einträgt, erhält ein kostenloses Service-Paket mit Werbematerialien, Unterstützung bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie fachkundige Beratung. Alle bis zum 26. November 2023 angemeldeten Kurzfilmveranstaltungen haben eine Chance auf den Kreativpreis "Die fünf Glücklichen". Der wird jährlich an originelle, inspirierende und herausragende Veranstaltungsideen vergeben.

Veranstaltungen können auf der Website angemeldet werden. Fertige Filmprogramme gibt es für den Zeitraum 15.-21.12. zum Sonderpreis von 90 bzw. 60 EUR (zzgl. 7% MwSt. & ggf. Versand) für die Specials.

Alle Infos & Anmeldung zum KURZFILMTAG: http://kurzfilmtag.com/

Genießt die Schönheit der Schwebe!

Programm-Highlights 2023:

Ein vielseitiges Repertoire von knapp 20 Programmen macht auch in diesem Jahr den KURZFILMTAG zu einem ganz besonderen Ereignis: So serviert das binationale Kooperationsprogramm von AG Kurzfilm und Institute of Documentary Film (IDF) / KineDok Prag unter dem Namen FEINKOST - Die tschechisch-deutsche Kurzfilmtournee sechs aktuelle Dokumentarfilm-Häppchen für alle Filmgourmets. Unter dem Titel Hier und Laut bietet der Kurzfilm Verleih Hamburg ein Programm, das sich mit kritischen Fragen zum Thema Umwelt und Klimawandel, mit Grauzonen und Ambivalenzen beschäftigt - und mit so viel Humor wie möglich. Das Experimentalfilmprogramm Wechselwirkungen der Deutschen Kinemathek präsentiert Arbeiten des Literarischen Colloquiums Berlin (LCB) zu dessen 60-jährigem Bestehen. Das queere Kurzfilmprogramm Big Time - Queere Filme zur längsten Nacht zeigt sechs Filme darüber, wie unterschiedlich Familien sein können und wie sie uns prägen. Und Mo&Friese, das Junge Kurzfilm Festival Hamburg, verdeutlicht mit seiner Auswahl, dass häufig nicht alles so ist, wie man zunächst denkt.

Daneben gibt es auch wieder die große Vielfalt ausgezeichneter und nominierter Kurzfilme sowie Festival-Highlights: Mit dabei sind etwa die Kurzfilmtage Oberhausen, die Kurz.Film.Tour des Deutschen Kurzfilmpreises, der Deutsche Jugendfilmpreis und der Deutsche Generationenfilmpreis sowie Filmrollen der Filmhochschulen Filmakademie Baden-Württemberg und der Deutschen Film- und Fernsehakademie (dffb).

INSPIRATIONEN

In den letzten Jahren sind zahlreiche Menschen kreativ geworden und haben spannende Rahmenprogramme konzipiert, Filme an ungewöhnlichen Orten gezeigt und Screenings mit inspirierenden Gesprächen verknüpft. Die neue Sektion "Ideen & Impulse"auf unserer Website möchte das weiter fördern und liefert Tipps und Anregungen für mögliche Veranstaltungen. Hier werden in den nächsten Monaten regelmäßig Beiträge zu verschiedenen Themenbereichen veröffentlicht. Wir möchten hiermit Veranstalter*innen inspirieren, besondere kurzfilmische Erlebnisse zu schaffen - am KURZFILMTAG, aber auch darüber hinaus.

Nicht nur in den diesjährigen Kurzfilmprogrammen spiegelt sich das Fokusthema 2023 wider, sondern auch im Logomotiv und im Trailer, der von der Filmemacherin Sonja Rohleder konzipiert wurde.

Geboren wurde der KURZFILMTAG 2011 in Frankreich als "Le jour le plus court". Hierzulande gibt es ihn seit 2012. Seitdem wird er von der AG Kurzfilm, dem Bundesverband Deutscher Kurzfilm, koordiniert. Die AG Kurzfilm feierte 2022 ihr 20-jähriges Jubiläum - d.h. 20 Jahre unermüdlicher Einsatz für die spannendste aller Filmformen. Inzwischen begehen auch viele andere Länder den KURZFILMTAG. Schirmherrin der deutschen Ausgabe ist die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Staatsministerin Claudia Roth.

Auch in diesem Jahr hat der deutsche KURZFILMTAG viele Förderer und Partner: die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, die FFA - Filmförderungsanstalt, die Sächsische Staatskanzlei, die Thüringer Staatskanzlei, HessenFilm und Medien, die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen, das Medienboard Berlin-Brandenburg, nordmedia sowie die Verwertungsgesellschaft für Nutzungsrechte an Filmwerken mbH.

Partner sind arte, mdr Kultur, die AG Kino - Gilde deutscher Filmkunsttheater, der Hauptverband Deutscher Filmtheater, der Bundesverband Kommunale Filmarbeit, First Steps, die Deutsche Kinemathek - Museum für Film und Fernsehen, die DEFA-Stiftung, interfilm Berlin, die Kurzfilm Agentur Hamburg, die Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin, die Filmakademie Baden-Württemberg, Luftkind Filmverleih, das Deutsche Kinder- und Jugendfilmzentrum, Ukrainian Film Festival Berlin, die Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen, Cinemalovers, Indiekino Berlin und SHARC.

Pressematerial:

Eine Auswahl an Filmstills der verschiedenen Programme kann hier heruntergeladen werden: https://kurzfilmtag.com/presse/stills-aus-den-filmprogrammen.html

Impressionen vergangener KURZFILMTAG-Ausgaben finden sich hier: https://kurzfilmtag.com/presse/kurzfilmtag-impressionen.html

