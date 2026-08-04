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Einchecken zum Dinner: Hotelrestaurants erleben einen Aufschwung

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Frankfurt (ots)

90 % der Deutschen waren bereits in einem Hotelrestaurant essen, ohne dort zu übernachten.¹

42 % haben sich aufgrund der Gastronomie oder Restaurantszene für ein Reiseziel entschieden.¹

32 % haben ein Hotel gezielt wegen seines Restaurants gebucht.¹

Sind Hotelrestaurants die stillen Helden der Hotellerie? Laut einer neuen, von OpenTable in Auftrag gegebenen Verbraucherumfrage, waren 91 % der Deutschen bereits in einem Hotelrestaurant essen, ohne dort zu übernachten. Fast ein Drittel (32 %) hat sogar schon einmal gezielt ein Hotel wegen seines Restaurants gebucht.¹

Ob als besonderer Abend in der eigenen Stadt oder als Kurzurlaub rund um ein außergewöhnliches kulinarisches Erlebnis: OpenTable veröffentlicht heute seine Liste der Top 50 Hotelrestaurants in Deutschland 2026. ² Zu den diesjährigen ausgezeichneten Restaurants gehören Cecconi's Restaurant im SOHO House Berlin, das Irmi Restaurant im Le Méridien Hotel München sowie das Restaurant Haerlin*** im Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten Hamburg.

Wie Hotelrestaurants zu eigenständigen kulinarischen Destinationen wurden

Lange galten Hotelrestaurants vor allem als praktische Option für Übernachtungsgäste. Heute entwickeln sie sich zunehmend zu eigenständigen Genusszielen, geprägt von starken Küchenkonzepten und einer besonderen Atmosphäre, die Einheimische ebenso anspricht wie Reisende.

Diese Entwicklung spiegelt die wachsende Bedeutung von Kulinarik bei der Reiseplanung wider: 42 % der deutschen Reisenden haben sich bereits aufgrund der dortigen Gastronomie oder Restaurantszene für ein Reiseziel entschieden.¹ OpenTable-Daten zeigen außerdem, dass die Zahl der Restaurantbesuche in Hotelrestaurants im Jahresvergleich bei Inlandsreisenden um 12 % und bei internationalen Reisenden um 42 % gestiegen ist.³ Gleichzeitig sehen 55 % der Deutschen Hotelrestaurants heute als Orte, die nicht nur Hotelgästen vorbehalten sind.¹

Christoph Rüffer, Executive Chef des Restaurant Haerlin*** im Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten Hamburg, sagt: "Wir beobachten, dass Hotelrestaurants zunehmend als eigenständige kulinarische Destinationen wahrgenommen werden. Ein großer Teil unserer Gäste kommt aus Hamburg und bringt lokales Leben in unser Hotel. Davon profitieren auch internationale Hotelgäste, weil sie so ein authentisches Gefühl für die Stadt bekommen."

Erlebnisse werden Teil des Menüs

Wer heute reist, erwartet beim Restaurantbesuch mehr als gutes Essen. OpenTable Daten zeigen, dass sogenanntes "Experience Dining", also kulinarische Erlebnisse wie Weinbegleitungen, Degustationsmenüs oder Themenabende, in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr bei Inlandsreisenden um 44 % und bei internationalen Reisenden um 59 % zugenommen hat.³ Laut der neuen Verbraucherumfrage sind Atmosphäre und Design für mehr als die Hälfte der Deutschen (55 %) der wichtigste Grund für die Wahl eines Hotelrestaurants.¹

Thomas Bergmann, Director of Sales and Services bei OpenTable Deutschland, sagt: "Hotelrestaurants gewinnen zunehmend an Bedeutung. Sie prägen immer mehr, wie Menschen eine Stadt kulinarisch entdecken. Die neue Version von Concierge, dem KI-gestützten Restaurantassistenten von OpenTable, erleichtert die Suche nach dem passenden Restaurant. Er liefert passende Empfehlungen aus dem globalen Netzwerk von mehr als 65.000 Restaurants, ganz gleich, ob auf Reisen oder vor der eigenen Haustür."

Das passende Restaurant zu finden, bleibt auf Reisen eine Herausforderung

Reisende haben heute mehr Auswahl denn je. Gleichzeitig bleibt die Suche nach dem passenden Restaurant eine der größten Herausforderungen bei der Reiseplanung. Das bestätigt auch die aktuelle Umfrage: 45 % der Reisenden geben an, dass die größte Schwierigkeit darin besteht, ein gutes Restaurant in der Nähe ihres Hotels oder ihrer geplanten Aktivitäten zu finden. 41 % fällt es schwer, Qualität, Lage und Preis miteinander abzuwägen.¹

Im Durchschnitt verbringen die Befragten 52 Minuten damit, das passende Restaurant für eine Reise zu finden und zu reservieren. Gleichzeitig planen 37 %, künftig KI-Tools zu nutzen, um Restaurants zu entdecken und Reservierungen vorzunehmen.¹

Um Einheimischen und Reisenden gleichermaßen die Suche nach dem passenden Restaurant zu erleichtern, führt OpenTable eine neue Version von Concierge ein, dem KI-gestützten Restaurantassistenten, der ab sofort direkt auf der OpenTable-Homepage und in der App verfügbar ist. Gäste können in natürlicher Sprache beschreiben, wonach sie suchen, von einem Restaurant, das bei Einheimischen beliebt ist, bis zum geeigneten Ort für ein Date in der Nähe. Concierge empfiehlt passende Optionen aus dem globalen Netzwerk von mehr als 65.000 Restaurants auf Basis verifizierter Gästebewertungen, Speisekarten und Echtzeitverfügbarkeiten.

Die vollständige Liste der Top 50 Hotelrestaurants in Deutschland 2026, städtespezifische Restaurant-Guides sowie Informationen zu Flug- und Hotelpreisen mit Unterstützung von KAYAK finden Sie unter: https://www.opentable.de/c/top-restaurants/top-50-hotel/

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¹ Umfragedaten: Die Online-Umfrage wurde von Ripple Research unter 1.500 in Deutschland lebenden Personen durchgeführt, die innerhalb der letzten fünf Jahre in einem Hotelrestaurant gegessen haben. Großstädte wurden auf 200 gewichtet. Die Feldforschung fand zwischen dem 28. Mai 2026 und dem 2. Juni 2026 statt. Alle Daten wurden gemäß den Richtlinien der MRS (Market Research Society) und ESOMAR erhoben, um ethische Standards und eine hohe Datenqualität sicherzustellen. Die statistische Fehlermarge beträgt insgesamt +/- 2,53 %.

² Top 50 Hotelrestaurants in Deutschland: Die Liste der Top 50 Hotelrestaurants in Deutschland 2026 wurde aus über 200.000 Bewertungen von verifizierten OpenTable-Gästen und Restaurantmetriken vom 1. Mai 2025 bis zum 30. April 2026 erstellt. Restaurants mit einer Mindestanzahl an Gästebewertungen wurden berücksichtigt und anhand einer Zusammenstellung einzigartiger Datenpunkte bewertet, darunter Gästebewertungen und der Prozentsatz der Fünf-Sterne-Bewertungen. Die Kennzahlen wurden gewichtet, um eine Gesamtpunktzahl zu erhalten. Die daraus resultierende Liste erscheint von A bis Z, nicht in Rangfolge.

³ OpenTable-Daten: OpenTable untersuchte die Zahl der Gäste nach Reisetyp sowie Experiences auf Basis von Online-Reservierungen in allen aktiven Hotelrestaurants auf der OpenTable-Plattform in Deutschland vom 1. Januar 2026 bis zum 19. April 2026 und verglich diese mit dem entsprechenden Vorjahreszeitraum.

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Über OpenTable

OpenTable, ein weltweit führender Anbieter von Restauranttechnologie und Teil der Booking Holdings, Inc. (NASDAQ: BKNG), hilft über 70.000 Restaurants weltweit, 2 Milliarden Plätze pro Jahr zu füllen. Die erstklassige Technologie von OpenTable befähigt Restaurants, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren - ihr Team, ihre Gäste und ihren Geschäftserfolg - und ermöglicht es gleichzeitig den Gästen, das perfekte Restaurant für jeden Anlass zu entdecken und zu reservieren.

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