OpenTable

Red Flags und Green Flags beim Restaurantbesuch: OpenTable zeigt Trends zum Valentinstag

Bild-Infos

Download

Frankfurt (ots)

Eine OpenTable-Studie zeigt, dass 54 % der Deutschen planen, am Valentinstag 2026 auswärts essen zu gehen*

76 % empfinden schlechte Tischmanieren beim Valentinstags-Date als Red Flag, während 64 % ein großzügiges Trinkgeld als Green Flag sehen*

47 % planen, Galentine's Day zu feiern - 59 % davon möchten dafür essen gehen*

Der Valentinstag war 2025 der umsatzstärkste Tag des Jahres für die Gastronomie. Laut OpenTable-Daten** verzeichneten Restaurants am Freitag, den 14. Februar 2025, einen Anstieg der bewirteten Gäste um 39 % im Vergleich zum Valentinstag 2024 (Mittwoch, 14. Februar). In diesem Jahr planen 54 % der Deutschen, am Valentinstag auswärts zu essen. Laut der Verbraucherumfrage werden das 5 % mehr sein als 2025*. 44 % beabsichtigen außerdem, mehr Geld für diesen besonderen Tag auszugeben als im letzten Jahr.*

Wer auf der Suche nach Inspiration für das perfekte Restaurant ist, findet diese auf der neuen OpenTable-Liste der Top 50 Romantic Restaurants 2026***. Dazu zählen das Bricole in Berlin oder das Engel in Hamburg. Die Liste umfasst außerdem Restaurants mit besonderen Menüs, in die sich Gäste garantiert verlieben werden - etwa im Restaurant Isarfein in München oder im Carl & Sophie in Berlin. Da OpenTable-Experiences wie spezielle Menüs oder Aktionen am Valentinstag 2025 im Jahresvergleich um 76 % zugenommen haben**, werden auch Gäste, die etwas ganz Besonderes suchen, auf dieser Liste fündig.

Neue Valentinstagsrituale: Galentine's Day, Gruppen- und Solo Dining

Die Deutschen brechen mit den Traditionen zum Valentinstag. Fast die Hälfte (47 %) plant, den Galentine's Day - die freundschaftliche Version des Valentinstags - am 13. oder 14. Februar zu feiern, wobei die Mehrheit (59 %) auswärts essen möchte.* Auch OpenTable-Daten spiegeln diesen Trend wider: Im Vergleich zum Vorjahr stiegen Restaurantbesuche von Gruppen mit sechs oder mehr Personen am Galentine's Day 2025 um 23 %.** Auch wer den Tag lieber allein verbringt, liegt im Trend: Mehr als die Hälfte (54 %) der befragten Deutschen findet, dass alleine essen am Valentinstag mittlerweile gesellschaftlich akzeptiert ist.*

"Der Valentinstag dreht sich längst nicht mehr nur um Romantik und die Deutschen begrüßen diesen Wandel. 42 % geben an, dass es heute darum geht, alle Arten von Beziehungen zu feiern, nicht nur romantische*. Ob romantisches Date, Dinner mit Freund:innen oder bewusstes Solo Dining - Restaurants bieten die perfekte Kulisse, um diesen besonderen Anlass zu feiern, ganz gleich mit wem. Tatsächlich haben 92 % der Deutschen ihre wichtigsten Momente schon einmal in einem Restaurant gefeiert,*" erklärt Lea Stadler, Senior Director Restaurant Sales and Service bei OpenTable Deutschland.

Red Flags vs. Green Flags: Was beim Restaurantbesuch gut (und gar nicht gut) ankommt

Was macht einen Restaurantbesuch am Valentinstag neben gutem Service, angenehmer Atmosphäre und gutem Essen wirklich besonders? Das Verhalten der Begleitperson. Laut OpenTable-Studie* ist für 64 % der Deutschen ein großzügiges Trinkgeld ein positives Zeichen. 16 % würden sogar extra mehr Trinkgeld geben, um ihr Date zu beeindrucken. Auch positive Kommentare gegenüber dem Servicepersonal kommen gut an (63 %). Teilen liegt ebenfalls im Trend: Rund die Hälfte sieht es als Green Flag, wenn Speisen (52 %) oder die Rechnung (48 %) geteilt werden. Trotzdem sehen 61 % es als Green Flag, wenn das Date die gesamte Rechnung übernimmt. Gemeinsame Essensvorlieben gelten für 60 % der Deutschen ebenfalls als wichtiger Faktor in einer Beziehung.

Schlechte Tischmanieren hingegen sind für die meisten ein klares Warnsignal: 76 % stufen es als Red Flag ein. Unhöfliches Verhalten gegenüber dem Servicepersonal wird ähnlich kritisch gesehen (74 %). Ständiges Beschweren über das Restaurant, etwa über Ambiente oder Speisekarte, kommt ebenfalls schlecht an (59 %). Weitere No-Gos sind Zuspätkommen (55 %) oder die Erwartung, dass die andere Person die gesamte Rechnung übernimmt (45 %).*

Markus Ernst, Psychologe und Matching-Experte, erklärt, warum gerade ein Date im Restaurant so aufschlussreich ist, um Beziehungsmuster früh zu erkennen: "Der Umgang mit dem Servicepersonal kann ein erster, verlässlicher Indikator für Empathie und Respekt sein. Wer zum Beispiel ein großzügiges Trinkgeld gibt, zeigt damit soziale Sicherheit und emotionale Reife. Niemand muss perfekt sein. Aber wer wiederholt soziale Signale missachtet, hinterlässt ein ungutes Gefühl. Genau das nehmen andere dann als Red Flag wahr." Laut Ernst wirke eine Person dann attraktiv, wenn sie soziale Feinfühligkeit im Alltag zeige - eben auch beim Restaurantbesuch.

Die Top 50 Romantischen Restaurants 2026 von OpenTable in Deutschland*** und weitere Valentinstag-Trends finden Sie hier.

*Methodik der Verbraucherforschung: Ripple Research führte eine Online-Umfrage unter 1.501 Befragten in Deutschland durch, wobei die Quoten für Großstädte gewichtet wurden. Die Umfrage fand zwischen dem 20. Dezember 2025 und dem 2. Januar 2026 statt. Die Daten wurden gemäß den Richtlinien der MRS (Market Research Society) und ESOMAR erhoben, um eine ethische und genaue Datenerhebung zu gewährleisten. Deutsche, die im letzten Jahr auswärts gegessen haben und dies auch in diesem Jahr tun werden = Valentinstagsgäste.

**OpenTable-Daten: OpenTable analysierte die Anzahl der platzierten Gäste, einschließlich der Gruppengröße und der angegebenen Experiences, aus Online-Reservierungen für alle aktiven Restaurants auf der OpenTable-Plattform in Deutschland am Valentinstag (14. Februar 2025), am Galentine's Day 2025 und im gesamten Jahr 2025 und verglich sie mit dem entsprechenden Zeitraum im Jahr 2024.

***Methodik der Top 50 Romantischen Restaurants in Deutschland 2026: OpenTables Liste der Top 50 Romantischen Restaurants in Deutschland 2026 basiert auf über 225.000 Bewertungen von verifizierten OpenTable-Nutzerinnen und -Nutzern sowie Restaurantmetriken vom 1. Dezember 2024 bis zum 30. November 2025. Restaurants mit einer bestimmten Mindestanzahl an Gästebewertungen wurden berücksichtigt und anhand einer Zusammenstellung einzigartiger Datenpunkte bewertet. Dazu gehören Bewertungstexte, der Prozentsatz der Fünf-Sterne-Bewertungen, die Anzahl der eingestellten Benachrichtigungen, der Prozentsatz der im Voraus vorgenommenen Reservierungen und die direkten Suchen. Die Metriken wurden gewichtet, um eine Gesamtbewertung zu erhalten. Anschließend wurden die qualifizierten Restaurants anhand des Prozentsatzes der Bewertungen mit dem Schlagwort "romantisch" geordnet. Die Liste wird alphabetisch angezeigt und ist nicht nach Rangfolge sortiert.

Über OpenTable

OpenTable, ein weltweit führender Anbieter von Restauranttechnologie und Teil der Booking Holdings, Inc. (NASDAQ: BKNG), hilft über 60.000 Restaurants weltweit, 1,9 Milliarden Plätze pro Jahr zu füllen. Die erstklassige Technologie von OpenTable befähigt Restaurants, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren - ihr Team, ihre Gäste und ihren Geschäftserfolg - und ermöglicht es gleichzeitig den Gästen, das perfekte Restaurant für jeden Anlass zu entdecken und zu reservieren.

Original-Content von: OpenTable, übermittelt durch news aktuell