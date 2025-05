OpenTable

Muttertagstrend: Über die Hälfte der Mütter (55 %) reserviert ihr Festmahl im Restaurant selbst

Frankfurt

Fast die Hälfte (47 %) der Deutschen plant am Muttertag einen Restaurantbesuch.*

Mehr als jede zweite Mutter (55 %) hat schon einmal selbst eine Restaurant-Reservierung für ihre eigene Feier am Muttertag vorgenommen.*

Die Zahl der Brunch-Gäste um 10 und 11 Uhr nahm am Muttertag 2024 im Vergleich zum Vorjahr zu.**

Der Muttertag ist fest in der deutschen Feiertagskultur verankert. Eine aktuelle Verbraucherumfrage von OpenTable zeigt: 80 Prozent der Deutschen feiern diesen Tag. Ein Besuch im Restaurant ist dabei besonders beliebt, denn 47 Prozent der Befragten planen, am Muttertag auswärts essen zu gehen.* Doch worauf kommt es den Gästen dabei besonders an? Und welche typischen Pannen passieren bei der Planung?

Für die Mutter nur das Beste

Das Essen (70 %), das Ambiente (53 %), die Lage (44 %) und der Preis (37 %) sind laut der Befragten die wichtigsten Faktoren bei der Auswahl eines Restaurants zum Muttertag.* Daten von OpenTable zeigen außerdem, dass die durchschnittlichen Ausgaben zum Muttertag 2024 im Vergleich zum Vorjahr um fast ein Viertel (23 %) gestiegen sind.** Auch in diesem Jahr verwöhnen die Deutschen ihre Mütter: 44 Prozent planen, im Vergleich zu 2024 mehr Geld für ein Muttertagsessen auszugeben.* Dabei geht ein Viertel (25 %) von 51-80 Euro pro Person aus.*

Patzer bei der Planung

Trotz der Beliebtheit des Muttertags passieren immer wieder typische Missgeschicke - das zeigt die neue Umfrage*:

Selbst ist die Mama: Mehr als jede zweite Mutter (55 %) hat schon einmal selbst das Restaurant für ihre Feier gebucht.

Mehr als jede zweite Mutter (55 %) hat schon einmal selbst das Restaurant für ihre Feier gebucht. Last-Minute-Buchungen: Ein Drittel (33 %) hat schon einmal vergessen, ein Restaurant zum Muttertag zu reservieren und musste innerhalb von 24 Stunden ein Restaurant buchen.

Ein Drittel (33 %) hat schon einmal vergessen, ein Restaurant zum Muttertag zu reservieren und musste innerhalb von 24 Stunden ein Restaurant buchen. Erlebnis statt Geschenk - oder gar nichts?: 95 Prozent der Befragten planen, ihrer Mutter oder einer Mutterfigur etwas zu schenken, darunter 40 Prozent in Form eines Erlebnisses wie einem Restaurantbesuch. Andererseits geben 14 Prozent an, ihrer Mutter tatsächlich nichts geschenkt zu haben - weil sie "nichts wollte".

95 Prozent der Befragten planen, ihrer Mutter oder einer Mutterfigur etwas zu schenken, darunter 40 Prozent in Form eines Erlebnisses wie einem Restaurantbesuch. Andererseits geben 14 Prozent an, ihrer Mutter tatsächlich nichts geschenkt zu haben - weil sie "nichts wollte". Vergessen oder verwechselt: 22 Prozent haben den Muttertag schon einmal vergessen, 16 Prozent haben sich beim Datum vertan.

So gelingt das Restauranterlebnis am Muttertag

OpenTable-Daten zeigen außerdem: Brunch wird am Muttertag immer beliebter. 2024 verzeichnete der Brunch einen Anstieg der Gästezahlen gegenüber dem Vorjahr. Der Brunch um 10 Uhr nahm um neun Prozent zu, um 11 Uhr gab es einen Zuwachs von fünf Prozent.**

Um Gäste bei der Planung zu unterstützen und Last-Minute-Reservierungen zu vermeiden, hat OpenTable auch 2025 wieder die jährliche Liste der Top 50 Brunch-Restaurants veröffentlicht.***

Die Auswahl basiert auf Gästebewertungen und weiteren Kriterien und bietet vielfältige kulinarische Optionen - von moderner französischer Küche im Berliner SPINDLER Restaurant, über Champagner-Brunch im La Bohème in München bis hin zu norddeutschen Spezialitäten im Herzstück Eimsbüttel in Hamburg - jedes Restaurant auf der Liste verspricht ein besonderes Erlebnis zum Muttertag.

"Der Muttertag ist nicht nur eine schöne Gelegenheit, Mütter zu feiern - er bietet auch Gastronominnen und Gastronomen die Chance, unvergessliche Momente zu schaffen und Gästebeziehungen zu stärken. Da die Zahl der angebotenen, einzigartigen kulinarischen Erlebnisse am Muttertag 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 42 Prozent zugenommen hat, ist dieser Ehrentag für Restaurants ein idealer Anlass, Gäste mit kreativen Konzepten zu überzeugen", sagt Lea Stadler, Senior Director of Global Sales and Services bei OpenTable Deutschland.

*Methodik der Verbraucherforschung: Eine Online-Umfrage wurde von WALR unter 1.506 deutschen Verbraucher:innen durchgeführt. Die Erhebung fand zwischen dem 28. Februar und dem 3. März 2025 statt und erfolgte unter Einhaltung der Richtlinien der MRS (Market Research Society) und ESOMAR, um eine ethische und präzise Datenerfassung zu gewährleisten.

**OpenTable Daten: OpenTable analysierte die Zahl der im Restaurant platzierten Gäste für alle auf der OpenTable-Plattform in Deutschland aktiven Restaurants im Zeitraum vom 12. Mai 2024 (Muttertag 2024) im Vergleich zum 14. Mai 2023 (Muttertag 2023).

***Methodik der Top 50 Brunch-Liste in Deutschland 2025: OpenTables Liste der Top 50 Brunch- Restaurants in Deutschland 2025 wurde aus über 280.000 Bewertungen von verifizierten OpenTable-Gästen und Restaurantmetriken vom 1. März 2024 bis zum 28. Februar 2025 erstellt. Restaurants mit einer Mindestanzahl an Gästebewertungen wurden berücksichtigt und anhand einer Zusammenstellung einzigartiger Datenpunkte bewertet, darunter Gästebewertungen, der Prozentsatz der Fünf-Sterne-Bewertungen, die Anzahl der eingestellten Alarme, der Prozentsatz der im Voraus getätigten Reservierungen, der Prozentsatz der Kapazität und der direkten Suchen. Die Kennzahlen wurden gewichtet, um eine Gesamtpunktzahl zu erhalten. Die qualifizierten Restaurants wurden dann nach einer Mindestanzahl von Brunch-Bewertungen gefiltert. Die daraus resultierende Liste erscheint von A-Z, nicht in Rangfolge.

