OpenTable

In My Savings Food Era - Deutsche sparen aber nicht beim Konzerterlebnis

Bild-Infos

Download

Frankfurt (ots)

Angelehnt an den Social Media Trend "In My Era", zeigt neue Verbraucherstudie, in welcher "Food Era" sich die Deutschen befinden, von "Savings" (24 %) über "Solo" (10 %) bis hin zu "Experiential" (17 %)*

Angesichts der bevorstehenden beliebten Konzerte hält fast die Hälfte der Deutschen (48 %) einen Restaurantbesuch für einen wichtigen oder sehr wichtigen Teil ihres Konzerterlebnisses*

Interessanterweise geben 52 % der Deutschen vor oder nach einem Konzerterlebnis mehr Geld als normalerweise im Restaurant aus*

Angelehnt an den Social Media Trend "In My Era" (und kurz vor dem Konzert einer bekannten Sängerin), zeigt OpenTable mit einer aktuellen Verbraucherumfrage, in welchen "Food-Eras" die Deutschen sich aktuell befinden und welche Essgewohnheiten sie vor Konzerten pflegen.

Food Eras enthüllt

Die Deutschen haben abgestimmt und hier sind die vier wichtigsten Food Eras, in denen sie sich aktuell befinden:

Fast ein Viertel (24 %) der Deutschen befindet sich in der "Savings Era" und bevorzugt Restaurants mit erschwinglichen Gerichten.* Auch laut OpenTable-Daten steigt die Beliebtheit von erschwinglichen Gerichten, wobei Restaurants in der Kategorie bis 30 EUR im Vergleich zum Vorjahr einen Zuwachs von 4 % an platzierten Gästen verzeichnen.**

17 % der Deutschen geben an, in der "Experiential Era" zu sein und suchen so bei ihrem Restaurantbesuch nach besonderer Unterhaltung wie Live-Musik, Wein-Tastings und besonderen Menüs. Im Restaurant Schoppenhauer in Hamburg erleben Konzertgänger*innen eine frische Hamburger Küche mit ausgesuchten Weinen in rustikalem, modernem Ambiente. Im CHARABANC Bar & Kitchen in München, bekannt für seine moderne französische Küche, können Gäste das Experience Menü "Vin & Fromage" aus feinem französischem Käse, köstlichen Fingerfood und verführerischen Desserts begleitet mit Wein, genießen.

Gesünderes Essen ist auch in diesem Sommer bei einigen beliebt: 15 % der Deutschen gaben an, dass sie sich in ihrer "Wellness Era" befinden und wollen entsprechend den Fokus auf gesündere Gerichte legen. Für Inspiration hat OpenTable Anfang des Jahres die Top 50 Restaurants mit gesunden Gerichten in Deutschland 2024 gekürt.

Das Phänomen des Solo Dinings ist etwas neuer: 10 % der Deutschen geben an, dass sie sich in ihrer "Solo Era" befinden, unter den Gen Zs sind es sogar 16 %. Auch OpenTables Reservierungsdaten bestätigen diesen Trend, denn Tische für eine Person nehmen im Vergleich zu jeder anderen Gruppengröße im Jahresvergleich am meisten zu (+15 %).**

Konzertsommer im Restaurant

Die Verbraucherstudie zeigt, dass die Deutschen sich nicht zurückhalten, wenn sie im Rahmen eines Konzerterlebnisses essen gehen: 52 % der Deutschen würden mehr Geld für einen Restaurantbesuch ausgeben, als sie normalerweise tun würden.

Bei der Restaurantwahl vor oder nach einem Konzert ist für die Gen Z (18-26 Jahre) Pünktlichkeit und schneller Service der wichtigste Faktor (63 %), während die Nähe zum Veranstaltungsort für Millennials (27-42 Jahre) (69 %), die Generation X (43-58 Jahre) (68 %) und die Babyboomer (59-77 Jahre) (75 %) am wichtigsten ist.

"Obwohl sich die Deutschen aktuell in ihrer 'Savings Era' befinden, kann man das nicht von den Gästen vor Konzerten behaupten: 52 % planen, mehr Geld für einen Restaurantbesuch auszugeben, als sie es normalerweise tun würden", sagt Lea Stadler, Director of Global Sales and Services bei OpenTable Deutschland. "Da dieses Jahr noch zahlreiche große internationale Konzerte in Deutschland anstehen, möchten wir den Gästen entsprechend ihrer 'Food Era' helfen, das perfekte Restaurant auf OpenTable zu entdecken und zu buchen."

Weitere Food-Trends und das Quiz "Food Eras" finden Sie hier.

Hinweise für die Redaktion:

*Eine Online-Umfrage wurde von PureSpectrum unter 1.000 deutschen Verbrauchern durchgeführt. Innerhalb dieser Stichprobe wurden die Großstädte für einen direkten Vergleich gewichtet. Die Feldforschung fand zwischen dem 12. und 14. Juni 2024 statt.

**OpenTable untersuchte die Sitzplatzreservierungen in Deutschland aus Online-Reservierungen für alle auf der OpenTable-Plattform aktiven Restaurants vom 1. Januar 2024 bis zum 19. Juni 2024 im Vergleich zu denselben Tagen im Jahr 2023, nach Gruppengröße und Preiskategorie, wenn angegeben. Die Preiskategorie wird von den Restaurants bestimmt.

**OpenTables Top 50 Restaurants mit gesunden Gerichten in Deutschland 2023 Methodik

Die Liste der OpenTable Top 50 Restaurants mit gesunden Gerichten in Deutschland für 2024 wurde basierend auf mehr als 490.000 Gästebewertungen auf OpenTable und unter Berücksichtigung weiterer Faktoren für den Zeitraum 1. Oktober 2022 bis 30. September 2023 erstellt. Restaurants, die eine Mindestanzahl an Gästebewertungen aufweisen, wurden berücksichtigt und anhand einer Zusammenstellung einzigartiger Datenpunkte bewertet. Die Datenpunkte umfassen Gästebewertungen, den Prozentsatz an Fünf-Sterne-Bewertungen, die Anzahl der eingestellten Benachrichtigungen, den Prozentsatz an Reservierungen, die im Voraus getätigt wurden, sowie direkte Suchen. Die Faktoren wurden gewichtet, um eine Gesamtbewertung zu erhalten. Die qualifizierten Restaurants wurden daraufhin anhand des Prozentsatzes der Bewertungen, die mit dem Etikett "gesund" versehen wurden, geordnet. Die Restaurantliste wird alphabetisch und nicht in geordneter Reihenfolge präsentiert. Die Küchen-Kategorien werden von Restaurants selbst bestimmt.

Über OpenTable

OpenTable, ein weltweit führender Anbieter von Restauranttechnologie und Teil der Booking Holdings, Inc. (NASDAQ: BKNG ), hilft über 60.000 Restaurants, Bars, Weingütern und anderen Veranstaltungsorten weltweit, 1,7 Milliarden Sitzplätze pro Jahr zu belegen. OpenTable unterstützt Reservierungen, Erlebnisse, Zahlungen, Gästeeinblicke und Restaurantabläufe und ermöglicht es Restaurants, sich auf das zu konzentrieren, was sie am besten können: großartige Gastfreundschaft zu bieten

Original-Content von: OpenTable, übermittelt durch news aktuell