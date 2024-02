OpenTable

Restauranttrends zum Verlieben

Top 50 Romantische Restaurants in Deutschland für jedes Budget

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Frankfurt (ots)

Neue OpenTable-Verbraucherumfrage zeigt, dass 72 % der Deutschen am Valentinstag gleich viel oder mehr ausgeben wollen als im letzten Jahr*

19 % der Valentinstags-Reservierungen auf OpenTable im Jahr 2023 fanden in Gruppen von 3 oder 4 Personen statt**

Im Jahr 2023 wurden 50 % der Reservierungen für den Valentinstag mindestens fünf Tage im Voraus getätigt - wer also vor dem 9. Februar bucht, hat bessere Chancen auf einen Platz***

Valentinstag ist der optimale Anlass, um ein schönes Essen in einem romantischen Restaurant zu genießen. Mit einer neu veröffentlichten Verbraucherstudie zeigt OpenTable, dass jede*r zweite Deutsche (51 %) plant, am 14. Februar in einem Restaurant essen zu gehen.

Meistgenannter Stressfaktor für die Deutschen bei der Planung des Valentinstags ist, laut neuer Verbraucherumfrage, das perfekte Restaurant zu finden (14 %), sowie eine Reservierung zur gewünschten Uhrzeit zu bekommen (12 %).* Um den Gästen bei der Suche nach dem perfekten Restaurant zu helfen, veröffentlicht OpenTable seine jährliche Liste der Top 50 Romantischen Restaurants für 2024. Die Liste basiert auf der Analyse von über 480.000 Gästebewertungen und weiterer Faktoren, darunter Punktebewertungen und der Prozentsatz von Restaurantbewertungen, die von Gästen mit dem Etikett "romantisch" versehen wurden.*****

Restauranttrends zum Verlieben für den Valentinstag

Wenn es um die Wahl eines Restaurants geht, zeigen die Umfrageergebnisse, dass die Deutschen am Valentinstag sehr experimentierfreudig sind und die Gelegenheit nutzen möchten, ein Restaurant auszuprobieren, in dem sie noch nie waren (28 %).* Die diesjährige Liste bietet eine Vielzahl von Küchenrichtungen zum Verlieben, darunter das 87MAMMA LINA in Baden-Baden mit italienischer Küche, das KINK Bar & Restaurant in Berlin mit internationalen Klassikern, Sa Finca in Bonn mit spanischer Küche sowie das TYO TYO in Hamburg mit asiatischen Gerichten.

Laut der Umfrage planen 72 % der Deutschen, in diesem Jahr am Valentinstag genauso viel oder mehr Geld auszugeben als im Jahr 2023.* Die Top 50-Liste von OpenTable umfasst Restaurants aus allen Preisklassen, so dass für jede*n etwas dabei ist - von der Rohmühle (bis 30 EUR) in Bonn, über das PeterPaul (31 EUR bis 50 EUR) in Berlin bis zum GO by Steffen Henssler (über 51 EUR) in Hamburg. Im vergangenen Jahr waren Restaurants im unteren Preissegment (bis 30 EUR) am beliebtesten, aber auch Restaurants im mittleren (31 EUR bis 50 EUR) und höheren Preissegment (über 51 EUR) verzeichneten einen Anstieg der Gästezahlen um 25 % bzw. 14 % im Vergleich zum Vorjahr.****

"24 % der Deutschen wünschen sich zum Valentinstag ein gemeinsames, besonderes Erlebnis, wie z. B. einen Restaurantbesuch*, und die OpenTable-Liste der Top 50 Romantischen Restaurants in Deutschland eignet sich perfekt, um sich inspirieren zu lassen", sagt Lea Stadler, Director of Global Sales and Services, OpenTable Deutschland. "Im Jahr 2023 wurde die Hälfte der Reservierungen für den Valentinstag mindestens fünf Tage im Voraus getätigt, daher lohnt es sich, vor dem 9. Februar zu buchen, um die Chancen auf seinen Lieblingstisch zu erhöhen.***"

Je mehr desto besser

51 % der Befragten gaben an, dass sie den Valentinstag wieder mit derselben Person wie im letzten Jahr verbringen werden.* Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass es sich dabei zwangsläufig um eine romantische Verabredung handelt. 19 % der Valentinstagsreservierungen auf OpenTable im Jahr 2023 waren für Gruppen von 3 oder 4 Personen.** Die aktuellen Umfrageergebnisse bestätigen diesen Trend ebenfalls: 20 % planen, den Valentinstag mit ihrer Familie und 15 % mit ihren Freund*innen zu verbringen.* Einige wollen sich am Valentinstag ganz auf sich konzentrieren: 7 % haben vor, am Valentinstag alleine essen zu gehen. Mit den Filtern in der OpenTable-App und Website kann man problemlos für jede Gruppengröße und jeden Anlass das perfekte Lokal finden.

OpenTables Top 50 Liste der Romantischen Restaurants in Deutschland eignet sich hervorragend, um ein neues Lokal für den Valentinstag zu entdecken, denn diese enthält Lokale aus fast allen Bundesländern: Bayern (14), Nordrhein-Westfalen (12), Hamburg (4), Schleswig-Holstein (4), Berlin (3), Niedersachsen (3), Sachsen (3), Hessen (2), Saarland (2), Baden-Württemberg (1), Mecklenburg-Vorpommern (1) und Rheinland Pfalz (1).

Die Liste der Top 50 Romantischen Restaurants in Deutschland für 2024, in alphabetischer Reihenfolge, finden Sie hier.

Hinweise für die Redakteure:

*Methodik der Verbraucherforschung

PureSpectrum führte eine Online-Umfrage unter 1500 deutschen Verbraucher*innen zum Thema Einstellungen und Verhalten zum Valentinstag durch. Die Feldforschung fand zwischen dem 19. und 25. Januar 2024 statt. Innerhalb dieser Stichprobe wurden für den direkten Vergleich Quoten auf Großstädte angewendet.

**OpenTable-Daten

OpenTable wertete Daten zu platzierten Gästen vom 14. Februar 2023 aus Online- und Telefon-Reservierungen sowie Restaurantbesuchen ohne vorherige Reservierung (Walk-in) nach Gruppengröße aus.

***OpenTable-Daten

OpenTable wertete Daten zu platzierten Gästen vom 14. Februar 2023 aus telefonischen und Online-Reservierungen aus.

****OpenTable-Daten

OpenTable untersuchte die Anzahl der Gäste, die am 14. Februar 2023 telefonisch und online reserviert haben, und verglich sie mit dem 14. Februar 2022. Betrachtet wurden die Restaurants, die in jedem dieser Zeiträume auf der Plattform vertreten waren. Die Küchenrichtungen und Preisklassen werden von den Restaurants selbst bestimmt.

*****Methodik der Top 50 Romantischen Restaurants in Deutschland 2024

Die OpenTable Top 50 Romantischen Restaurants in Deutschland für 2024 wurde aus über 480.000 verifizierten OpenTable-Bewertungen von Gästen und Restaurantmetriken vom 1. Dezember 2022 bis zum 30. November 2023 erstellt. Restaurants mit einer Mindestanzahl an Gästebewertungen wurden berücksichtigt und anhand einer Zusammenstellung einzigartiger Datenpunkte bewertet, darunter von Gästen vergebene Punktebewertungen, der Prozentsatz an Fünf-Sterne-Bewertungen, die Anzahl der eingestellten Benachrichtigungen, der Prozentsatz an im Voraus getätigten Reservierungen und direkte Suchen. Die Kriterien wurden gewichtet, um eine Gesamtpunktzahl zu erhalten. Die qualifizierten Restaurants wurden dann nach dem Prozentsatz der Bewertungen mit dem Stichwort "romantisch" geordnet. Die daraus resultierende Liste erscheint von A-Z und nicht in nach Punkten geordneter Reihenfolge.

Über OpenTable

OpenTable, ein weltweit führender Anbieter von Restauranttechnologie und Teil der Booking Holdings, Inc. (NASDAQ: BKNG ), hilft 55.000 Restaurants, Bars, Weingütern und anderen Veranstaltungsorten weltweit, 1,6 Milliarden Sitzplätze pro Jahr zu belegen. OpenTable unterstützt Reservierungen, Erlebnisse, Zahlungen, Gästeeinblicke und Restaurantabläufe und ermöglicht es Restaurants, sich auf das zu konzentrieren, was sie am besten können: großartige Gastfreundschaft zu bieten.

Original-Content von: OpenTable, übermittelt durch news aktuell