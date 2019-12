SAT.1 GOLD

Weihnachten für Kinder: SAT.1 GOLD sammelt Spenden in "Das SOS-Kinderdorf Weihnachtssingen - weil jeder eine Familie braucht" - am Dienstag, 24. Dezember 2019 um 16.45 Uhr.

Unterföhring (ots)

Köstliches Essen, fröhliche Stimmung, glitzernde Geschenke, strahlende Augen im Kreis der Familie - aber nicht alle Kinder in Deutschland feiern Weihnachten im geborgenen Zuhause. Alle 13 Minuten muss ein Kind zu seinem Schutz aus der eigenen Familie genommen werden, in 2018 wurden deutschlandweit 40.389 Kinder in Obhut genommen (Quellen: SOS-Kinderdorf und Statistisches Bundesamt). SOS-Kinderdorf hilft Familien und versucht, die Anzahl der vernachlässigten Kinder zu reduzieren.

In der SAT.1 GOLD-Spenden-Gala "Das SOS-Kinderdorf Weihnachtssingen - weil jeder eine Familie braucht" würdigt Moderator Matthias Killing am Dienstag, 24. Dezember 2019 um 16.45 Uhr die Arbeit des SOS-Kinderdorf e.V., lädt die Stars Vanessa Mai, Monica Ivancan, Oli P und Culcha Candela ein und sammelt Spenden für den sozialen Verein, der in Deutschland an über 230 Standorten aktiv ist. Zusätzlich besucht Matthias Killing das Weihnachtssingen im Dortmunder Signal Iduna Park beim BVB und sein Kollege Daniel Boschmann die Fußball-Fans bei Schalke 04 in der VELTINS-Arena, die ebenfalls für das SOS-Kinderdorf singen.

Matthias Killing unterstützt seit Jahren den SOS-Kinderdorf e.V.: "Ich freue mich ungemein, auch in diesem Jahr wieder mit dabei zu sein. Gerade, wenn es um Kinder geht, die Schlimmes in der Familie erleben müssen, geht das jeden in unserer Gesellschaft an. Wir hoffen, dass wir in diesem Jahr noch mehr Spenden für SOS-Kinderdorf sammeln können."

Seit 2016 kooperieren SOS-Kinderdorf und Sportdeutschland TV, ein Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE. Durch besondere Aktionen stärken die Partner Kinder und Familien und sammeln Spenden. Weitere Informationen gibt es unter www.sos-kinderdorf.de

"Das SOS-Kinderdorf Weihnachtssingen - weil jeder eine Familie braucht" ist eine Produktion der Redseven Entertainment GmbH.

"Das SOS-Kinderdorf Weihnachtssingen - weil jeder eine Familie braucht" - am Dienstag, 24. Dezember 2019 um 16.45 Uhr bei SAT.1 GOLD.

