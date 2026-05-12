DOSB New Media GmbH

Sporteurope.TV baut Partnerschaft mit dem Deutschen Turner-Bund weiter aus und sorgt für noch mehr Vielfalt auf der eigenen Plattform

München (ots)

Sporteurope.TV intensiviert die bereits seit mehreren Jahren bestehende, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Deutscher Turner-Bund (DTB). Mit der nun vereinbarten Erweiterung der Kooperation setzen beide Partner ein starkes Zeichen für die nachhaltige Förderung und digitale Sichtbarkeit des Turnsports und weiterer DTB-Disziplinen.

Ziel der langfristig angelegten Partnerschaft ist es, künftig eine noch größere Anzahl an Wettbewerben und Events aus dem Portfolio des DTB live sowie on demand auf der paneuropäischen Streaming-Plattform Sporteurope.TV zu präsentieren. Damit wird das Angebot für Sportfans in ganz Europa konsequent ausgebaut.

Für Sporteurope.TV bedeutet die vertiefte Zusammenarbeit vor allem eine weitere Stärkung der inhaltlichen Vielfalt. Bereits heute umfasst die Plattform ein breites Spektrum von über 70 Sportarten - ein Angebot, das durch die Integration zusätzlicher DTB-Inhalte weiter wächst. Der Deutsche Turner-Bund wiederum profitiert von der hohen digitalen Reichweite sowie der umfassenden Produktions- und Distributionskompetenz von Sporteurope.TV im Bereich professioneller Livestreams.

Gemeinsames Ziel: Mehr Sichtbarkeit für alle Sportarten

Mit der neuen Vereinbarung wird die Zusammenarbeit nun strategisch weiterentwickelt. Die klare Vision: Sportarten jenseits der großen medialen Bühnen eine zentrale Plattform zu geben und ihre Reichweite nachhaltig zu steigern.

"Mit dem Deutschen Turner-Bund bauen wir unsere Zusammenarbeit gezielt aus und setzen ein klares Zeichen für die Vielfalt des Sports auf unserer Plattform", sagt Björn Beinhauer, Geschäftsführer der DOSB New Media GmbH. "Unser Anspruch ist es, möglichst viele Sportarten sichtbar zu machen und ihnen eine moderne, digitale Bühne zu bieten. Wir freuen uns auf die Intensivierung der bereits bestehenden Zusammenarbeit mit einem starken Partner wie dem DTB."

"Das Konzept von Sporteurope.TV passt perfekt zur Strategie des DTB in diesem Bereich. Wir wollen unseren zahlreichen Sportarten eine Plattform bieten, auf der sie ihren Sport präsentieren können. Der Bedarf hierfür ist in unserem Verband eindeutig vorhanden. DTB steht für vielfältige Sportangebote und wir freuen uns, dass wir hier die Chance haben gemeinsam mit den zahlreichen weiteren Sportarten eine starke Plattform zu bilden, die für alle Vorteile bietet", erklärte DTB-Präsident Alfons Hölzl.

Die Fans profitieren von einem stetig wachsenden Angebot an Livesport und Re-Live-Inhalten des DTB. Wie gewohnt werden die übertragenen Wettbewerbe und Events einfach zugänglich, flexibel und auf allen Endgeräten verfügbar sein.

Original-Content von: DOSB New Media GmbH, übermittelt durch news aktuell