Europäisches Parlament

Schwerpunkte der Plenarsitzung vom 16. - 17. April 2020 - Brüssel

Berlin/Brüssel (ots)

Starke Zusammenarbeit und Solidarität zur Überwindung von COVID-19 (Debatte Donnerstag ab 9:30 Uhr)

In der zentralen Debatte mit Charles Michel und Ursula von der Leyen wollen die Abgeordneten verstärkte EU-Koordinierung bei der Reaktion auf die Gesundheits- und Wirtschaftskrise fordern.

COVID-19: Parlament will EU-Gesundheitssektor mit über 3 Milliarden Euro unterstützen (Abstimmung 17.4.)

Mehr Tests und Unterstützung für Ärzte und Pflegepersonal: Die Abgeordneten werden voraussichtlich 3,08 Milliarden Euro an EU-Hilfen billigen.

EU-Mittel flexibler nutzen, um die Folgen der Coronakrise zu mildern (Abstimmung 17.4.)

Das Parlament wird erwartungsgemäß einer flexibleren Umschichtung nicht genutzter EU-Mittel zustimmen, um die Auswirkungen der Virus-Krise auf die Bürger so gering wie möglich zu halten.

COVID-19: Nahrungsmittelhilfe und Unterstützung für Menschen in Not (Abstimmung 17.4.)

Das Parlament wird Sondermaßnahmen zum Schutz der besonders benachteiligten Bürger und zur Deckung ihrer unmittelbaren Bedürfnisse beschließen.

