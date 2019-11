Europäisches Parlament

Schäuble im EP, Flüchtlingslager in Bosnien und Griechenland, Verbrechen gegen Journalisten, Kinderrechte, Bolivien: Schwerpunkte der Plenartagung des Europäischen Parlaments, 13.-14.11., Brüssel

Berlin (ots)

In der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments am 13./14. November 2019 in Brüssel stehen unter anderem folgende Themen auf dem Programm:

Wolfgang Schäuble spricht zum 30. Jahrestag des Falls der Berliner Mauer

EP-Präsident David Sassoli und der Präsident des Deutschen Bundestages Wolfgang Schäuble werden zu Beginn der Plenarsitzung an den Fall der Berliner Mauer 1989 erinnern. http://ots.de/pqGGMH

Bekämpfung von Gewalt gegen Journalisten

Nach dem Internationalen Tag zur Beendigung der Straflosigkeit für Verbrechen gegen Journalisten am 2. November erörtert das Parlament am Mittwoch, wie man Journalisten besser schützen kann. http://ots.de/jzotns

Debatte über türkische Gas-Bohrungen im östlichen Mittelmeerraum

Die Abgeordneten werden am Mittwochnachmittag über die neuesten Entwicklungen beim Abbau von Kohlenwasserstoffvorräten in der ausschließlichen Wirtschaftszone Zyperns diskutieren. http://ots.de/eIpc3c

Debatte zum 30-jährigen Bestehen des Übereinkommens über die Rechte des Kindes

Im Vorfeld des 30-jährigen Bestehens der UN-Konvention über die Rechte des Kindes werden die Abgeordneten über die heutigen neuen Herausforderungen für Kinder und Jugendliche debattieren. http://ots.de/d7bC3Y

Gegen die Kriminalisierung der Sexualerziehung in Polen

In einem Entschließungsantrag bringen die Abgeordneten ihre tiefe Besorgnis über ein polnisches Gesetz zum Ausdruck, das Lehrer, die Sexualkunde anbieten, hinter Gitter bringen könnte. http://ots.de/q3M68c

Weitere Tagesordnungspunkte http://ots.de/VgTxvn

Weitere Informationen:

Tagesordnung http://ots.de/3WdbJn

Live-Übertragungen der Plenartagung http://ots.de/ZYTwYT

Pressekonferenzen und weitere Veranstaltungen https://www.europarl.europa.eu/ep-live/de/schedule

EP Multimedia-Center https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home

EP Newshub http://www.epnewshub.eu/

Original-Content von: Europäisches Parlament, übermittelt durch news aktuell