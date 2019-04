Plenar-Newsletter - Schwerpunkte der Plenarsitzung - 15.-18. April - Straßburg

Europäisches Parlament

Sicherer Straßenverkehr: Lebensrettende Technik für Neufahrzeuge http://ots.de/CxLthr Ab Mai 2022 sind Sicherheitseinrichtungen wie intelligente Geschwindigkeitsunterstützung und Notbrems-Assistenzsysteme in Neufahrzeugen Pflicht.

Whistleblower: EU-weiter Schutz für Informanten http://ots.de/8p0E8V Hinweisgeber, die Informationen über illegale oder schädliche Tätigkeiten offenlegen, die im beruflichen Kontext erworben wurden, werden nach neuen EU-Vorschriften besser geschützt.

Frontex-Aufstockung: Ständige Reserve von 10.000 Grenzbeamten http://ots.de/hkW4PD Neue Maßnahmen zur Stärkung der Europäischen Grenz- und Küstenwache stehen am Mittwoch zur Debatte und zur Abstimmung.

Plenardebatte mit lettischem Premier Krisjanis Karins über die Zukunft Europas http://ots.de/9juNI4 Der lettische Premierminister Krisjanis Karins wird am Mittwoch ab 10:00 Uhr mit den Abgeordneten über die Zukunft Europas debattieren.

Debatte über Brexit-Verschiebung am Mittwoch http://ots.de/4wOl5B Die Abgeordneten werden am Mittwoch ab 9:00 Uhr mit Vertretern des Rates und der Kommission über die Verschiebung des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der EU diskutieren.

Neue Formen der Beschäftigung: Parlament will Arbeitnehmerrechte stärken http://ots.de/IjONy4 Am Dienstag will das Parlament Mindestrechte für Arbeitnehmer unterstützen, die auf Abruf, auf der Grundlage von Gutscheinen oder über Plattformen (wie Uber oder Deliveroo) beschäftigt sind.

Risikobewertung im Bereich der Lebensmittelsicherheit soll transparenter werden http://ots.de/E9kPGO Am Dienstag stimmen die Abgeordneten über neue Regeln ab, welche die EU-Risikobewertungsverfahren für Lebensmittelsicherheit transparenter, unabhängiger und objektiver gestalten sollen.

Verringerung der Risiken für die EU-Banken und Schutz der Steuerzahler http://ots.de/LuDZjX Das Parlament wird am Dienstag über einen wichtigen Schritt zum Abbau von Risiken im Bankensystem und zur Schaffung der Bankenunion abstimmen.

Stärkere EU-Finanzaufsicht: Besserer Schutz von Steuerzahlern und Verbrauchern http://ots.de/ADaEav Debatte und Abstimmung über neue Regeln zur Stärkung der EU- Finanzaufsichtsbehörden, die 2011 als Folge der Finanzkrise eingerichtet wurden.

Terrorpropaganda im Internet: Eine Stunde zum Löschen http://ots.de/ICnsFV Internetunternehmen müssen Online-Terrorpropaganda binnen einer Stunde nach Eingang einer Meldung entfernen. Es besteht aber keine Pflicht, alle Inhalte, die sie hochladen, zu filtern.

