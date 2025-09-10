emporia Telecom GmbH & Co. KG

Weltweit größter Innovationspreis geht bereits zum fünften Mal an emporia

Linz/Frankfurt (ots)

Der europäische Smartphone-Hersteller emporia mit Niederlassung in Frankfurt wurde bereits zum fünften Mal mit dem Plus-X-Award für „Höchste Kundenzufriedenheit“ ausgezeichnet.

Der Plus-X-Award ist der weltweit größte Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle. Er zeichnet Marken für den Qualitäts- und Innovationsvorsprung ihrer Produkte aus. Das Deutsche Institut für Produkt- und Marktbewertung befragt dazu rund 50.000 Frauen und Männer, mit welchen Marken sie in verschiedenen Kategorien besonders zufrieden sind.

emporia aus Linz (Österreich) konnte jetzt diesen begehrten Preis zum fünften Mal entgegennehmen. Eveline Pupeter, Eigentümerin und Geschäftsführerin von emporia Telecom: „Wir arbeiten konsequent daran, die besten einfach bedienbaren Smartphones und Tastenhandys zu entwickeln. Mit der Geld-Zurück-Garantie in Deutschland haben wir das Vertrauen der Kundinnen und Kunden erobert."

Original-Content von: emporia Telecom GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell