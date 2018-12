Vertrauensanker für eine kompetente und faire Zahnmedizin - DentNet mit neuem Corporate Design / Zahnarztpraxis im neuen Design des DentNet. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/105959 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/imex Dental Group" Bild-Infos Download

Essen (ots) - Sympathisch und klar wirkt das neue Corporate Design, welches das DentNet künftig in den Farben Magenta, Grün und Weiß präsentiert. Im Zentrum des Auftritts steht dabei die neue Wortmarke DentNet. Mit dem Relaunch nutzt das Netzwerk eine wirkungsvolle Gestaltungspalette für die komplexer gewordenen Kommunikationsaufgaben heute und den Herausforderungen zukünftiger Entwicklungen für morgen.

Nutzern des Netzwerkes zeigt man sich damit in einem prägnanten und konsistenten Erscheinungsbild, welches sich medienübergreifend auch beim Praxisbesuch fortsetzt. Die erste Praxis mit dem neuen Erscheinungsbild und einem innovativen Praxiskonzept kann in Bochum, in zentraler Lages des Stadtteils Wattenscheid, besucht werden. Zahnarztpraxen, die sich dem Zahnarztnetzwerk DentNet mit einer besonderen Regelung zur Markennutzung bereits angeschlossen haben, stellen die Außendarstellung nach und nach auf das neue Corporate Design um. Für den Einstieg in das Praxismarketing des DentNet, bietet sich interessierten Zahnärztinnen und Zahnärzten von Anfang an ein tragendes Konzept mit dem schnell und umfangreich gestartet werden kann.

Das DentNet ist eines der größten Zahnarztnetzwerke in Deutschland und erreicht mit seinem Angebot einer hochwertigen zahnmedizinischen Versorgung Millionen Menschen in Deutschland. Mehr als 1.000 teilnehmende Zahnärztinnen und Zahnärzte sowie mehr als 30 Krankenkassen engagieren sich im DENT-NET® für eine noch bessere und für den Einzelnen leistbare Zahngesundheit.

