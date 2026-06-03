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Mehr Sichtbarkeit nach der Installation

Solarfox stellt neues Nano vor: E-Ink-Display für PV-Fachbetriebe

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München (ots)

Zur The smarter E Europe 2026 stellt Solarfox das neue Solarfox Nano vor - ein kompaktes 7,5-Zoll-E-Ink-Display, das Solarstrom im Wohnumfeld sichtbar macht und PV-Fachbetrieben hilft, auch nach der Installation beim Endkunden präsent zu bleiben.

Viele Kunden sind mit ihrer PV-Anlage zufrieden, sprechen im Alltag aber selten aktiv darüber. Genau hier setzt das Solarfox Nano an: Es zeigt aktuelle Energiedaten direkt im Wohnbereich und macht die PV-Anlage für Familie, Freunde und Besucher sichtbar. So entsteht ein natürlicher Anlass für Gespräche und Empfehlungen.

Das Display zeigt unter anderem PV-Erträge, aktuelle Anlagenleistung, Eigenverbrauch, Energiefluss sowie optional Speicher- und Verbrauchsdaten. Gleichzeitig kann der installierende Fachbetrieb mit Logo oder Unternehmensname eingebunden werden. Dadurch bleibt der Betrieb auch nach Projektabschluss sichtbar - als Teil der Installation und als wiederkehrender Kontaktpunkt im Alltag des Kunden.

Für PV-Fachbetriebe verbindet das Solarfox Nano drei zentrale Vorteile: Sichtbarkeit, Energiedaten und Empfehlungsmarketing. Die Lösung unterstützt die Kundenbindung, stärkt die Differenzierung im Wettbewerb und kann zusätzliche Empfehlungseffekte im privaten Umfeld auslösen.

Technisch basiert das Nano auf einem energieeffizienten E-Ink-Panel. Das Gerät arbeitet kabellos, ist frei platzierbar und erreicht eine Laufzeit von bis zu rund 90 Tagen ohne Nachladen. Eine zusätzliche Verkabelung oder bauliche Anpassung ist nicht erforderlich. Über die Solarfox-Plattform ist das Nano mit zahlreichen gängigen PV-Systemen, Wechselrichtern, Speichern und Energiemanagement-Systemen kompatibel.

Während viele Wechselrichterhersteller ihre Anlagendaten vor allem über Apps bereitstellen, verfolgt Solarfox mit dem Nano einen anderen Ansatz: Relevante Energiedaten bleiben dauerhaft sichtbar - ohne Smartphone, ohne Login und ohne Navigation durch Menüs. Solarstrom ist damit im Alltag für die ganze Familie permanent sichtbar.

Mit dem Solarfox Nano erweitert Solarfox sein Portfolio um eine Lösung für PV-Fachbetriebe, die ihre gute Arbeit auch nach der Montage sichtbar halten möchten.

Unter dem Motto: "Nach der Montage ist vor der Empfehlung" präsentiert Solarfox das neue Solarfox Nano sowie weitere Produktneuheiten auf der The smarter E Europe 2026 am Stand B5.460. Das Nano ist ab Juli 2026 erhältlich.

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