Deutscher Engagementpreis 2021 - Noch bis 20. Oktober für Ihren Favoriten beim Publikumspreis abstimmen

Anmoderationsvorschlag: Bürgerschaftliches Engagement hat viele Gesichter: Das können Eltern sein, die in ihrer Freizeit helfen, die Kita zu renovieren, Lehrer:innen, die eigentlich im Ruhestand sind, aber geflüchteten Kindern Deutsch beibringen oder Jugendliche, die sich für Klimaschutz einsetzen. 30 Millionen Deutsche engagieren sich freiwillig und ein Mal im Jahr stehen die Engagierten im Vordergrund - nämlich dann, wenn der Deutsche Engagementpreis in 6 Kategorien verliehen wird. In der Kategorie "Publikumspreis" kann jeder von uns online noch bis zum 20. Oktober für seine Favoriten abstimmen. Mario Hattwig berichtet.

Sprecher: Für den Deutschen Engagementpreis sind in diesem Jahr über 400 Personen und Initiativen nominiert, die die Chance haben, den Publikumspreis zu gewinnen, erzählt Ulla Kux, Leiterin des Deutschen Engagementpreises.

O-Ton 1 (Ulla Kux, 35 Sek.): "Die Nominierten sind in allen gesellschaftlichen Bereichen aktiv: Besonders viele zum Beispiel im sozialen Bereich oder auch in der Bildung, in ländlichen Räumen oder für Gleichberechtigung. Die wichtigste Zielgruppe von unseren Nominierten sind Kinder und Jugendliche. Aber auch Kultur, Denkmalschutz, Begegnung von Generation, fairer Handel - die ganze Vielfalt ist dabei. Und in der Corona-Pandemie gab es einen großen Schub für das unorganisierte Engagement, wo einfach in der Nachbarschaft geholfen wurde. Aber da wurden auch Onlineportale für Schüler:innen entwickelt, um das Homeschooling zu unterstützen. Also auch Erfindergeist ist immer dabei."

Sprecher: Im Gedächtnis geblieben sind Ulla Kux besonders zwei Geschichten: In einem kleinen Dorf in Mecklenburg-Vorpommern haben sich Bewohner und Träger zusammengeschlossen und, aus Sorge, dass ihr Dorf ausstirbt, eine Kita gegründet.

O-Ton 2 (Ulla Kux, 18 Sek.): "...und anfänglich mit nur einem einzigen Kind. Und seitdem es diese Kita gibt, haben sich aber dort jüngere Familien angesiedelt. Die Kita ist natürlich inzwischen voll und das Dorf ist auch wieder belebt. Und ich finde, das ist ein Beispiel dafür, wie Menschen vor Ort unwahrscheinliche Dinge beginnen und zu Erfolg bringen können."

Sprecher: Bei einem anderen Projekt haben Jugendtherapeuten, Sozialarbeiter:innen und Freiwillige in Süddeutschland ein Netzwerk für psychosoziale Soforthilfe für Jugendliche entwickelt.

O-Ton 3 (Ulla Kux, 15 Sek.): "Da bekommt jeder Jugendliche in Not ein erstes Gespräch innerhalb von 24 Stunden und das ist ja auch kritikwürdig, dass Jugendliche in vielen Krisensituationen überhaupt gar keine schnelle Anlaufstelle finden. Das fand ich eine besonders wichtige und gelungene Initiative."

Sprecher: Und genau solche Initiativen sollte man mit der Abstimmung zum Publikumspreis würdigen. Das geht ganz einfach auf der Website www.deutscher-engagementpreis.de

O-Ton 4 (Ulla Kux, 19 Sek.): "Der Deutsche Engagementpreis ist ja bundesweit die bedeutendste Auszeichnung für freiwilliges Engagement. Und das heißt, wir bündeln mit dem Abstimmen das große Danke an alle Engagierten mit unserem Publikumspreis und mit der Wertschätzung und Auszeichnung werden vielleicht auch andere angeregt, sich zu engagieren - also, seien Sie dabei und stimmen Sie mit!"

Abmoderationsvorschlag: 403 Personen oder Initiativen, die sich in diesem Jahr engagiert haben, stehen noch bis zum 20. Oktober zur Wahl des Publikumspreis des Deutschen Engagementpreises und haben die Chance auf 10.000 Euro bei der Preisverleihung am 2. Dezember in Berlin, die per Live-Stream übertragen wird. Machen Sie mit und stimmen Sie für Ihre Favoriten ab unter https://www.deutscher-engagementpreis.de/publikumspreis .

