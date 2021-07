Lausitzer Rundschau

Hoyerswerdas große Chance - zum geplanten Lausitzer Großforschungszentrum

Lausitzer Rundschau Cottbus (ots)

Bislang sind alle großen Pläne für ein Lausitzer Großforschungszentrum nahe Hoyerswerda nicht mehr als bedrucktes Papier und ein Imagefilm. Aber: Die Ideen des Dresdner Fraunhofer Instituts haben Hand und Fuß. Die Lausitz kann mit einem Forschungszentrum für Energie, Wasser und Ernährung tatsächlich mittelfristig Lösungen für die ganze Welt präsentieren und damit Arbeitsplätze und Wertschöpfung in die Region holen. Von den positiven Effekten könnte ein Großteil der Lausitz profitieren. Vor allem für Hoyerswerda wäre die Ansiedlung eines Großforschungszentrums ein wichtiger Meilenstein. Denn bisher machen die Strukturwandel-Großprojekte einen großen Bogen um Hoyerswerda und den Norden des Kreises Bautzen. Das einzige Zugeständnis ist bislang eine schnelle Zugverbindung zwischen Hoyerswerda und Dresden - die vermutlich vor 2030 nicht bereitstehen wird. Umso wichtiger wäre jetzt der Zuschlag beim Lausitzer Großforschungszentrum. Es geht dabei auch um Zuzug und mittelfristig um die Chance auf neue Industriearbeitsplätze. Geht die Region Hoyerswerda auch in diesem Punkt wieder leer aus, muss man sich die Frage stellen, wie viel Wert die Staatsregierung in Dresden wirklich auf die Entwicklung des Lausitzer Reviers legt.

Original-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell