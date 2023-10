Schloss-Schule Kirchberg

Schloss-Schule Kirchberg: Wo nicht nur Lehrplanwissen vermittelt wird

Kirchberg/Jagst (ots)

Am Internatsgymnasium Schloss-Schule Kirchberg wird neben dem klassischen Schulwissen auch ein besonderer Fokus auf die Vermittlung von Alltags-Know-how gelegt.

Selbstverständlich steht auch an der Schloss-Schule die Wissensvermittlung in Deutsch, Mathe, Englisch und anderen klassischen Schulfächern an erster Stelle. Erklärtes Ziel ist es aber auch, dass Schülerinnen und Schüler nicht nur im Unterricht glänzen, sondern das Alltagsleben ebenfalls zu meistern lernen. Die Schule hat deshalb ein Konzept entwickelt, welches die Schüler*innen auf diese Herausforderungen vorbereitet. Wichtige Lebensaspekte wie Finanzen, Steuern, Wohnen und Versicherungen werden deshalb gezielt in den Unterricht integriert. Ein spezieller "Zukunftstag" mit externen Experten vermittelt zudem jugendgerechte Einblicke in diese wichtigen Themenbereiche. Auch die Vermittlung lebenspraktischer Basisfähigkeiten, und zwar von der Haushaltsführung bis zur gesunden Ernährung, haben an der Schloss-Schule eine große Bedeutung. In Partnerschaft mit Unternehmen aus der Region ermöglicht die Schloss-Schule zudem Einblicke in das spätere Arbeitsleben und vermittelt auch umfassende Informationen und Hilfestellungen für den Studieneinstieg oder die Ausbildung nach der Schule. Ein besonderer Schwerpunkt wird auf das soziale Miteinander gelegt: Die Schüler*innen lernen frühzeitig, was es bedeutet, mit anderen Menschen rücksichtsvoll und auf der Basis gemeinsam entwickelter Regeln zusammenzuleben. Da sich die jüngeren Schüler*innen Doppelzimmer teilen, ist die gegenseitige Rücksichtnahme systembedingt von Anfang notwendig und trägt dadurch gleich direkt zur Ausprägung entsprechender Verhaltensweisen bei. Aber auch die Fähigkeit zur Übernahme von Verantwortung wird an der Schloss-Schule gefördert. Tatsächlich werden die Kinder und Jugendlichen aktiv dazu angehalten, sich in die Internatsstrukturen mit einzubringen - zum Beispiel als Gruppen- oder gar als Internatssprecher*in.

Langfassung unter https://schloss-schule.de/infothek/downloads/presse/ hier finden Sie auch druckfähiges Bildmaterial.

