Schloss-Schule Kirchberg

Wie die Schloss-Schule Kirchberg Stundenausfälle vermeidet

Kirchberg/Jagst (ots)

Am privaten Internatsgymnasium Schloss-Schule Kirchberg konnten in den letzten drei Schuljahren mehr als 96 % aller Schulstunden regulär durchgeführt werden. Ein Spitzenwert. Tatsächlich wird an der Schloss-Schule für jedes Schulfach die vorgeschriebene Pflichtstundenzahl erreicht - und zwar aus guten Gründen ...

"Die Verantwortlichen unserer Schule haben schon lange vor Corona damit begonnen, zu überlegen, wie der Stundenausfall niedrig gehalten werden kann", so Schulleiter Alexander Franz. "Fairerweise muss man zugeben, dass uns dabei als Privatschule zum Teil Möglichkeiten zur Verfügung stehen, die staatliche Schulen nur zum Teil nutzen können. Da leide ich zum Teil mit den dortigen Verantwortlichen mit!" Wichtig ist der Schloss-Schule deshalb auch der Fakt, dass die Thematik beileibe nicht nur über den Geldbeutel geregelt wird. Tatsächlich erhalten die Lehrerinnen und Lehrer der Schloss-Schule in etwa die gleichen Vergütungen wie an staatlichen Schulen. Allerdings kann die Schloss-Schule ihre Lehrkräfte selbst suchen und einstellen. Und zwar völlig unabhängig von anderen Institutionen. So ist es einfacher, für eine passende "Chemie" im Lehrkörper zu sorgen.

Weil die Schloss-Schule die so wichtige Organisation der Kollegenhilfe zudem nicht im Ungefähren belassen will, ist in den Standardarbeitsverträgen ein sogenannter Deputats-Spielraum festgelegt. Das konkrete Vorgehen im Falle eines drohenden Stundenausfalls ist klar geregelt: Meldet sich eine Lehrkraft krank, werden deren Stunden mit höchster Priorität von Kollegen mit gleicher Fachkompetenz übernommen. Ist das nicht möglich, wird eine Fachunterrichtsstunde durch eine andere klassenspezifische Fachunterrichtsstunde 'ersetzt'. Nur im absoluten Ausnahmefall, übernimmt eine andere Fachkraft die Betreuung der Klasse. Fachstundenausfälle können dadurch in der besonders sensiblen Unterstufe zu 100 % und in den höheren Klassenstufen ebenso fast vollständig vermieden werden!

----------------------------------------------------------------------------------

Langfassung unter https://schloss-schule.de/infothek/downloads/presse/

hier finden Sie auch druckfähiges Bildmaterial.

Original-Content von: Schloss-Schule Kirchberg, übermittelt durch news aktuell