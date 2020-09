ZDFkultur

Kabarett am Puls der Zeit: "Bosetti will reden!" bei ZDFkultur

Mainz

Was bewegt das Netz? Welche gesellschaftlich relevanten Themen brennen den Userinnen und Usern unter den Nägeln? Was treibt das World Wide Web um? Die preisgekrönte Kabarettistin Sarah Bosetti stellt sich diese Fragen in "Bosetti will reden!" - und zwar ab Mittwoch, 23. September 2020, alle zwei Wochen bei ZDFkultur in der ZDFmediathek unter https:// zdf.de/kultur/bosetti-will-reden. Außerdem wird das rund fünfminütige Format "Bosetti will reden!" auf dem YouTube-Kanal ZDFComedy gezeigt sowie auf dem Facebook-Account von ZDFkultur.

Für jede Ausgabe "Bosetti will reden!" recherchiert die junge Kabarettistin in den Suchmaschinen und Social Media einen gegenwärtig gefragten und viel diskutierten Begriff. Aus diesem macht sie innerhalb kürzester Zeit ein Solo à la Bosetti - sympathisch, satirisch, provokant und brandaktuell.

In der Pilotfolge (bereits online) fragt Sarah Bosetti sich: Wie wird man die Bild-Zeitung los? Und ist ein Bild-Boykott der richtige Weg? Die nächste Folge, zu sehen ab Mittwoch, 23. September 2020, dreht sich um das Thema Polizeigewalt. Dabei will Bosetti nicht über Polizeigewalt reden, sondern darüber, wie man über Polizeigewalt redet.

Die 1984 geborene Sarah Bosetti ist seit vielen Jahren regelmäßig bei Poetry-Slams und auf Kabarettbühnen zu sehen. Außerdem ist sie Autorin und Moderatorin. 2019 erhielt sie den Kabarettistinnenpreis "First Ladies" des WDR und in diesem Jahr den renommierten "Salzburger Stier".

Das Format "Bosetti will reden" ist Teil des digitalen Kulturangebots des ZDF. Eingebettet in die ZDFmediathek bündelt und produziert ZDFkultur Inhalte aus allen kulturellen Genres, um Nutzerinnen und Nutzern Raum für aktuelle Diskurse und neue Perspektiven zu schaffen.

