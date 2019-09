ZDFkultur

ZDFkultur präsentiert Jazz, Soul und Funk vom JazzBaltica-Festival

19.000 Besucherinnen und Besucher feierten vom 20. bis 23. Juni 2019 die diesjährige Ausgabe von JazzBaltica in Timmendorfer Strand. Der schwedische Posaunist Nils Landgren, seit 2012 künstlerischer Leiter, fasst das Event so zusammen: "Lange Nächte, großartige Musik und viele gute alte und neue Freunde - schöner kann ein Midsommar-Fest doch gar nicht sein als bei JazzBaltica!" Allen, die es in diesem Jahr nicht dorthin geschafft haben oder die sich einige der Konzerte noch einmal ansehen möchten, bietet ZDFkultur jetzt die Gelegenheit dazu: Monatlich werden jeweils drei Konzertaufzeichnungen online gestellt, abrufbar unter https://zdf.de/kultur/jazz-baltica. Den Anfang machen die "JazzBaltica All Star Band" unter der Leitung von Julia Hülsmann, Jakob Bro in einem hochkarätig besetzten Quartett und Nils Landgren mit seiner "Funk Unit".

Seit 2016 eröffnet die "JazzBaltica All Star Band", ein Frauenensemble mit wechselnder, aber zuverlässig starker Besetzung, das Festival. Die Leitung übernimmt jedes Jahr eine andere Künstlerin, 2019 war es die vielfach ausgezeichnete deutsche Jazzpianistin Julia Hülsmann. Sie dirigierte das Ensemble, das ihre an Farben und Gedichten orientierten Kompositionen virtuos umsetzte.

Atmosphärische Klänge, ruhige und doch spannungsvolle Arrangements zwischen Jazz, Rock, Blues und Minimal Music - dafür ist der dänische Komponist und Jazzgitarrist Jakob Bro bekannt. Zusammen mit Trompeter Palle Mikkelborg, der bereits mit Miles Davis gearbeitet hat, Jorge Rossy an den Drums und Thomas Morgan am Kontrabass gelang ihm ein mal meditativer, mal sanft treibender und immer wieder überraschender Konzertabend.

Nils Landgren und seine "Funk Unit" begeistern seit mehr als 25 Jahren mit jazzigem Funk und Soul. Diesmal als Special Guest dabei: "Funk Unit-Ehrenmitglied" Ray Parker Jr., der mit "Ghostbusters" berühmt gewordene Gitarrist und Sänger.

JazzBaltica, 1991 ins Leben gerufen, ist seit 2002 Teil des Schleswig-Holstein Musik Festivals, einem Kulturpartner des ZDF. Die Online-Konzertreihe "JazzBaltica" ist ein Modul im digitalen Kulturraum ZDFkultur. Eingebettet in die ZDFmediathek bündelt ZDFkultur Inhalte aus unterschiedlichen Bereichen wie Literatur, Musik, Reisen, Kunst und Design.

