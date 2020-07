Bärenstarke Platzierungen im Kommunal-Ranking Das wahre Gesicht von Gütersloh Lothar Schmalen, Düsseldorf

Neue Westfälische (Bielefeld)

In den vergangenen drei Wochen ist aus dem Vorzeige-Kreis Gütersloh bundesweit, ja sogar europaweit der "Tönnies-Kreis" Gütersloh geworden. Das ging so weit, dass Journalisten von überregionalen Medien, die über das Corona-Desaster rund um die Fleischfabrik in Rheda berichteten, den westlichsten Kreis von Ostwestfalen-Lippe in völliger Unkenntnis der wahren Sachlage als "strukturschwach" bezeichneten. Als ob der Kreis Gütersloh mit seinen erfolgreichen Weltunternehmen in Serie und seinen bärenstarken Mittelständlern nicht einer der wirtschaftlich potentesten Kreise in ganz Deutschland wäre. Menschen aus dem Kreis Gütersloh mussten sich in der ganzen Republik, leider auch in der unmittelbaren Nachbarschaft, einiges gefallen lassen. Es wird deshalb allerhöchste Zeit, die Dinge wieder gerade zu rücken. Das neue Kommunalranking des Instituts für Wirtschaft aus Köln kommt deshalb zur rechten Zeit. Die Region Ostwestfalen-Lippe, für sich genommen schon eine der wirtschaftlich erfolgreichsten in NRW, wird in diesem Ranking geradezu dominiert vom Kreis Gütersloh. Auch in der Gesamt-Rangfolge für NRW gibt es keinen anderen Kreis, der gleich mit vier Kommunen unter den ersten 20 Plätzen vertreten wäre. Tönnies ist ein großes Unternehmen von vielen im Kreis Gütersloh, und, wie man seit dem Corona-Ausbruch weiß, bei Weitem nicht das am besten geführte. Und den Tönnies-Schock wird dieser Kreis - das ist so sicher wie seine Spitzenplätze im Ranking - schnell überwunden haben.

