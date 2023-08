ZDFinfo

ZDFinfo-Programmänderung

Mainz (ots)

ZDFinfo-Programmänderung Woche 37/23 Mittwoch, 13.09. Bitte Programmänderung beachten: 4.45 Mord unter Geschwistern - Der Fall Gemma McCluskie Großbritannien 2014 „Mördern auf der Spur: Leiche gesucht“ entfällt Donnerstag, 14.09. Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten: 5.30 Der Fall Joanna Yeates Großbritannien 2014 „Täterjagd in Spanien: Der Fall Helena Jubany“ um 5.15 Uhr entfällt 6.15 Geständnisse eines Serienkillers Ted Bundy – Der Frauenmörder Deutschland 2018 7.00 Geständnisse eines Serienkillers Elizabeth Wettlaufer – Der Todesengel Deutschland 2018 7.45 Täterjagd in Spanien Der Fall Gilberto Chamba Spanien 2023 8.28 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.30 Täterjagd in Spanien Der Fall Joan Vila Spanien 2023 9.15 Täterjagd in Spanien Der Fall Juan José Pérez Rangel Spanien 2023 10.00 Täterjagd in Spanien Der Fall Remedios Sánchez Spanien 2023 „Täterjagd in Spanien: Der Fall Josep Talleda“ um 10.30 Uhr entfällt 10.45 Täterjagd in Spanien Der Fall Brito und Picatoste Spanien 2023 12.15 Mördern auf der Spur Leiche gesucht Deutschland 2016 (weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen)

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell