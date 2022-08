ZDFinfo

Doku in ZDFinfo über "Das System der V-Leute" in Deutschland

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Verdeckte Quellen oder V-Leute liefern Polizei und Verfassungsschutz Informationen aus dem Innern gefährlicher Organisationen. Sind solche Informanten Sicherheitsgaranten für die Demokratie oder Brandstifter im Staatsauftrag? Der Frage geht die Dokumentation "Extremisten mit Staatsauftrag – Das System der V-Leute" am Dienstag, 30. August 2022, 20.15 Uhr in ZDFinfo, nach. Der Film von Rainer Fromm ist bereits in der ZDFmediathek verfügbar.

Neonazis, Islamisten, Reichsbürger oder politische Parteien – zahlreiche Gruppierungen versuchen immer wieder das demokratische System zu erschüttern. Dabei geht von gewaltbereiten Extremisten die meiste Gefahr aus: Anschläge auf Unterkünfte von Asylsuchenden und antisemitische Hasstaten und Attacken auf Polizeibeamte gehören mittlerweile fast zur Tagesordnung. Mit einem riesigen System aus Informanten versuchen Polizei und Verfassungsschutz Informationen aus dem Innenleben verfassungsfeindlicher Gruppen zu erlangen. Das Ziel ist die demokratische Grundordnung zu schützen und Gewalttaten bis hin zu Terroranschlägen zu verhindern.

Diese Informanten werden V-Leute, Vertrauensleute oder kurz Quellen genannt. Das System basiert auf Bezahlung. Insgesamt fließen Millionen Euro in diese Form der Informationsbeschaffung. Doch wer sind die V-Leute, die unsere Innenbehörden informieren, was ist ihre Motivation? Und ist es überhaupt sinnvoll Extremisten zu bezahlen, die möglicherweise das Geld in den Aufbau genau jener Strukturen stecken, die der Staat eigentlich bekämpfen will? In der Dokumentation kommen Quellen, Verfassungsschutz-Präsidenten, Mitglieder politischer Kontrollgremien und Extremismusforscher zu Wort.

Ansprechpartnerin: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 – 2099-1096; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/extremistenmitstaatsauftrag

"Extremisten mit Staatsauftrag – Das System der V-Leute" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/extremisten-im-staatsauftrag-102.html

ZDFinfo in der ZDFmediathek: https://zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell