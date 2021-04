ZDFinfo

"Kanadas größte Katastrophe": ZDFinfo-Doku über die Explosion von Halifax

Am 6. Dezember 1917 ereignete sich im Hafen der kanadischen Stadt Halifax eine gewaltige Explosion, als die explosive Fracht eines Schiffes in Brand geriet. Sie kostete Tausende von Menschen das Leben und zerstörte einen ganzen Stadtteil. Wie sich der tragische Vorfall in das nationale Bewusstsein Kanadas gebrannt hat, zeigt ZDFinfo am Mittwoch, 14. April 2021, 20.15 Uhr, in der Dokumentation "Kanadas größte Katastrophe - Die Explosion von Halifax". Der Film von Jennifer Adcock ist bereits ab Freitag, 9. April 2021, 5.00 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar.

Bis zur Erfindung der Atombombe war die Katastrophe von Halifax die größte von Menschen verursachte Explosion: Am Morgen des 6. Dezember 1917 kollidierten im Hafen zwei Schiffe. Dabei geriet die mit Munition- und Sprengstoff beladene "Mont Blanc" in Brand. Nicht ahnend, in welcher Gefahr sie sich befanden, beobachteten die Einwohner des Hafenstadtteils Richmond das Feuer von ihren Fenstern aus. Als das Schiff explodierte, waren sie den herumfliegenden Glasscherben und Trümmerteilen schutzlos ausgeliefert. Fast 2000 Menschen starben, etwa 9000 wurden teils schwer verletzt.

Die Dokumentation lässt Überlebende und ihre Nachfahren von den Ereignissen berichten. Sie schildert die Rettungsarbeiten und zeigt, wie der Einsatz der Stadtverwaltung zum Vorbild für die Entwicklung von Notfallplänen wurde.

