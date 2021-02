ZDFinfo

ZDFinfo, Programmänderung

Mainz, 15. Februar 2021 /

Mainz (ots)

Woche 07/21 Dienstag, 16.02. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 War of Thrones - Krieg der Könige Europa in Flammen Film von Vanessa Pontet , Alain Brunard Frankreich 2020 22.25 War of Thrones - Krieg der Könige Bluthochzeit Frankreich 2020 23.10 War of Thrones - Krieg der Könige Bruderkampf Frankreich 2020 23.55 War of Thrones - Krieg der Könige Der letzte Valois Film von Vanessa Pontet , Alain Brunard Frankreich 2020 0.40 heute journal 1.05 Mythos - Die größten Rätsel der Geschichte Geister und Gespenster Deutschland 2019 1.50 Mythos - Die größten Rätsel der Geschichte Das Geheimnis der Werwölfe Deutschland 2021 2.35 Mythos - Die größten Rätsel der Geschichte Der Fluch des Pharaos Deutschland 2019 3.20 Mythos - Die größten Rätsel der Geschichte Das Geheimnis der Sintflut Deutschland 2019 4.05 Mythos - Die größten Rätsel der Geschichte Die Suche nach Atlantis Deutschland 2019 4.50 Mythos - Die größten Rätsel der Geschichte Das Bermudadreieck Deutschland 2020

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell