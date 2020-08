ZDFinfo

ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 19. August 2020

Mainz (ots)

Woche 34/20 Donnerstag, 20.08. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Die Arche Noah - Legende und Wahrheit Südafrika 2019 23.10 Legende und Wahrheit - Die Wikinger Räuber aus dem Norden Großbritannien 2016 23.50 Legende und Wahrheit - Die Wikinger Aufbruch in die Neue Welt Großbritannien 2016 0.35 heute journal 1.05 ZDF-History Dumm gelaufen: Missgeschicke der Geschichte Deutschland 2013 1.45 ZDF-History Promis vor Gericht Deutschland 2018 2.30 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Kachelmann Deutschland 2015 3.15 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Nitribitt (1957) Deutschland 2016 4.00 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Harry Wörz Deutschland 2017 ( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen ) Woche 35/20 Montag, 24.08. Bitte Programmänderungen beachten: 1.15 ZDF-History Organisation "Werwolf" - Hitlers letztes Aufgebot Deutschland 2012 2.00 ZDF-History Hitlers Geheimwaffen-Chef - Die zwei Leben Hans Kammlers Deutschland 2019 2.45 ZDF-History "Mein Kampf" - das gefährliche Buch Deutschland 2015 3.30 Böse Bauten Hitlers Architektur - Spuren vom Westwall bis zur Autobahn Deutschland 2017 4.15 Böse Bauten Hitlers Architektur an Nord- und Ostsee Deutschland 2018 4.45 Böse Bauten Hitlers Architektur - Von Weimar bis zum Krieg Deutschland 2019 die 6-teilige Reihe "Terror" entfällt Dienstag, 25.08. Bitte Programmänderungen beachten: 5.30 Böse Bauten Hitlers Architektur im Schatten der Alpen Deutschland 2016 "Die sieben größten Verschwörungstheorien der Geschichte" entfällt 6.15 Böse Bauten Hitlers Architektur - Spurensuche in München und Nürnberg Deutschland 2015 "Die sieben großen Lügen der Geschichte" entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)

